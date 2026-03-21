Маск заявил о готовности оплатить работу сотрудников аэропортов США 5 21.03.2026, 17:12

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Пока Конгресс не согласует финансирование ведомства.

Илон Маск заявил о желании за счет собственных средств обеспечить выплаты сотрудникам Управления транспортной безопасности (TSA), пока Конгресс США не согласует финансирование ведомства. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в Х.

«Я хотел бы предложить оплатить заработную плату сотрудникам TSA в период этого финансового кризиса, который негативно сказывается на жизни многих американцев в аэропортах по всей стране», — написал Маск.

TSA было создано в 2001 году для разработки политики безопасности американской транспортной системы, особенно в области защиты аэропортов и предотвращения захвата самолетов. Управление входит в состав министерства внутренней безопасности (DHS), которое приостановило работу в середине февраля из-за отсутствия финансирования. С тех пор, как пишет The Sun, без зарплаты остаются около 50 тыс. сотрудников TSA.

Первую выплату персонал аэропортов должен был получить еще 14 марта, еще один транш запланирован на 27 марта. Средний годовой доход сотрудника TSA составляет около $55 тыс., при этом на начальных позициях — от $40 тыс.

Для многих сотрудников это уже третий подобный случай за последние полгода: предыдущие приостановки работы правительства происходили в конце 2025 года и в январе 2026-го. Согласно данным Министерства внутренней безопасности, передает Newsweek, за прошедший месяц свои должности оставили 366 работников TSA.

В середине марта уровень невыходов на работу достиг 10,2% по стране при обычном показателе около 2%. В отдельных крупных аэропортах ситуация еще более острая: в Хьюстоне 14 марта пиковое значение составило 55%, а в Атланте доля отсутствующих сотрудников стабильно превышает 30%, пишет Newsweek. В аэропорту Хьюстона время ожидания на досмотре доходило до трех часов.

Исполняющий обязанности заместителя руководителя TSA Адам Шталь, сообщает The Sun, рассказал, что некоторые работники вынуждены ночевать в автомобилях и сдавать кровь, чтобы заработать на бензин и иметь возможность добраться до службы. Профсоюзы фиксируют случаи, когда сотрудники не могут позволить себе необходимое лечение, получают уведомления о выселении из арендованного жилья и сталкиваются с изъятием машин за неуплату.

Утвердить финансирование Министерства внутренней безопасности в конгрессе не удается из-за разногласий в вопросе полномочий Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), которая как и TSA входит в DHS. В начале марта Politico сообщало, что Демократической и Республиканской партий США так и не смогли продвинуться в переговорах о финансировании министерства.

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