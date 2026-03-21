В день, когда помиловали политзаключенного Доронина, его жене присудили 8,5 лет колонии 14 21.03.2026, 17:27

11,464

Сергей Доронин

За участие в дворовом чате.

В список помилованных 19 марта 2026 года попал Сергей Доронин — не слишком медийный человек, в базах политзаключенных даже не было его фотографии.

Сергею 51 год. Он из Горок. Судя по соцсетям, был обычным рабочим, пишет «Наша Нiва».

Доронина арестовали в октябре 2024 во время облавы на участников дворовых и городских сообществ. За это ему присудили два с половиной года заключения — за «участие в экстремистском формировании» (ч. 3 ст. 361‑1 Уголовного кодекса).

Вместе с Сергеем арестовали и жену, 52‑летнюю Наталью Доронину. Она родом из Санкт-Петербурга, но большую часть жизни прожила в Беларуси, в Горках. Раньше у нее был статус индивидуального предпринимателя, она торговала в киоске.

Наталье предъявили обвинения по более тяжким статьям — участие в экстремистском формировании (ч. 3 ст. 361-1) и участие в заговоре с целью захвата государственной власти (ч. 1 ст. 357 УК).

19 марта у нее был финальный суд. Наталье присудили 8,5 лет колонии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com