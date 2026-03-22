Трамп выдвинул ультиматум Ирану: у Тегерана есть 48 часов 41 22.03.2026, 8:41

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Дональд Трамп

(Обновлено) На 23-й день войны ситуация обострилась.

На Ближнем Востоке продолжается операция «Рычащий лев», которую Израиль и США проводят против Ирана.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 23-го дня войны.

18:05 США не исключили высадку войск на иранский остров Харк

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что вариант наземной операции рассматривается.

17:14 Израиль уничтожил мост Аль-Касмия через реку Литани в Ливане

15:24 В Иране сняли на видео ужасающий взрыв на 4-й тактической авиабазе Ирана в Дезфуле. Это ключевой военный пункт в провинции Ирана Хузестан. Очевидцы сообщили о больших клубах дыма и даже подземных толчках. Атака совпала с более широкой волной израильских ударов по западному Ирану, направленных на инфраструктуру, связанную с военным потенциалом Тегерана.

🚨 WOW. STUNNING moment as US-Israeli bombs violently explode on top of Iran’s Dezful airbase



The Iranian filming this is SCREAMING in joy! 🔥



The shockwave those strikes made is INSANE. pic.twitter.com/qpDFDRtkoo — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 21, 2026

12:33 Тегеран ответил на угрозы США уничтожить электростанции Ирана, если в течение двух суток не будет разблокирован Ормузский пролив. Ответные угрозы оказались более обширными. Военные армии Ирана ответили, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса, удар будет нанесен по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США в регионе.

11:09 Атомная подводная лодка Королевского флота Великобритании с крылатыми ракетами Tomahawk, прибыла в Аравийское море. Британская армия теперь имеет возможность нанести удар по Ирану в случае эскалации конфликта.

10:38 Франция усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке, направив в регион свой единственный атомный авианосец — «Шарль де Голль» (R91). Решение принято президентом Эммануэлем Макроном на фоне обострения конфликта вокруг Ирана.

Авианосец водоизмещением около 42 500 тонн является ключевым элементом французских ВМС и символом стратегической автономии страны. Это единственный в мире атомный авианосец, находящийся на вооружении за пределами США. Благодаря двум ядерным реакторам он способен действовать практически без ограничений по дальности.

09:11 Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social , что Соединенные Штаты Америки стерли Иран с лица земли. Он утверждает, что Вашингтон добился целей раньше графиков.

09:03 Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Под удар попали южные города Димона и Арад, в результате чего были повреждены много жилых домов, а количество пострадавших постоянно растет. Первым под удар попал город Димона. Иранская ракета прилетела по южной части города, в результате чего обрушилось здание. По последним данным, в результате атаки медики оказывают помощь примерно 30 пострадавшим.

Согласно The Times of Israel, сейчас в Араде уже 71 пострадавших. Их доставляют в больницы десятки машин скорой помощи, вертолеты, и даже ВВС Израиля. Помимо этого, остаются еще люди под завалами.

Drone footage courtesy of United Hatzalah shows the scene of the Iranian ballistic missile impact in Arad.



The missile struck between several apartment buildings, wounding dozens of people and causing extensive damage. pic.twitter.com/rIKL2tpZPC — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 21, 2026

08:34 Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уничтожат электростанции Ирана, если Тегеран в течение двух суток не откроет Ормузский пролив. По словам Трампа, первой под удар попадет самая крупная электростанция страны.

«Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью, без угрозы, в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их многочисленные электростанции, начиная с самой крупной», - написал президент США.

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