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Трамп выдвинул ультиматум Ирану: у Тегерана есть 48 часов

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  • 22.03.2026, 8:41
  • 39,974
Трамп выдвинул ультиматум Ирану: у Тегерана есть 48 часов
Дональд Трамп

(Обновлено) На 23-й день войны ситуация обострилась.

На Ближнем Востоке продолжается операция «Рычащий лев», которую Израиль и США проводят против Ирана.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 23-го дня войны.

18:05 США не исключили высадку войск на иранский остров Харк

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что вариант наземной операции рассматривается.

17:14 Израиль уничтожил мост Аль-Касмия через реку Литани в Ливане

15:24 В Иране сняли на видео ужасающий взрыв на 4-й тактической авиабазе Ирана в Дезфуле. Это ключевой военный пункт в провинции Ирана Хузестан. Очевидцы сообщили о больших клубах дыма и даже подземных толчках. Атака совпала с более широкой волной израильских ударов по западному Ирану, направленных на инфраструктуру, связанную с военным потенциалом Тегерана.

12:33 Тегеран ответил на угрозы США уничтожить электростанции Ирана, если в течение двух суток не будет разблокирован Ормузский пролив. Ответные угрозы оказались более обширными. Военные армии Ирана ответили, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса, удар будет нанесен по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США в регионе.

11:09 Атомная подводная лодка Королевского флота Великобритании с крылатыми ракетами Tomahawk, прибыла в Аравийское море. Британская армия теперь имеет возможность нанести удар по Ирану в случае эскалации конфликта.

10:38 Франция усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке, направив в регион свой единственный атомный авианосец — «Шарль де Голль» (R91). Решение принято президентом Эммануэлем Макроном на фоне обострения конфликта вокруг Ирана.

Авианосец водоизмещением около 42 500 тонн является ключевым элементом французских ВМС и символом стратегической автономии страны. Это единственный в мире атомный авианосец, находящийся на вооружении за пределами США. Благодаря двум ядерным реакторам он способен действовать практически без ограничений по дальности.

09:11 Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social , что Соединенные Штаты Америки стерли Иран с лица земли. Он утверждает, что Вашингтон добился целей раньше графиков.

09:03 Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Под удар попали южные города Димона и Арад, в результате чего были повреждены много жилых домов, а количество пострадавших постоянно растет. Первым под удар попал город Димона. Иранская ракета прилетела по южной части города, в результате чего обрушилось здание. По последним данным, в результате атаки медики оказывают помощь примерно 30 пострадавшим.

Согласно The Times of Israel, сейчас в Араде уже 71 пострадавших. Их доставляют в больницы десятки машин скорой помощи, вертолеты, и даже ВВС Израиля. Помимо этого, остаются еще люди под завалами.

08:34 Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уничтожат электростанции Ирана, если Тегеран в течение двух суток не откроет Ормузский пролив. По словам Трампа, первой под удар попадет самая крупная электростанция страны.

«Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью, без угрозы, в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их многочисленные электростанции, начиная с самой крупной», - написал президент США.

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