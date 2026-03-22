Трамп выдвинул ультиматум Ирану: у Тегерана есть 48 часов

Трамп выдвинул ультиматум Ирану: у Тегерана есть 48 часов41
- 22.03.2026, 8:41
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(Обновлено) На 23-й день войны ситуация обострилась.
На Ближнем Востоке продолжается операция «Рычащий лев», которую Израиль и США проводят против Ирана.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 23-го дня войны.
18:05 США не исключили высадку войск на иранский остров Харк
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что вариант наземной операции рассматривается.
17:14 Израиль уничтожил мост Аль-Касмия через реку Литани в Ливане
15:24 В Иране сняли на видео ужасающий взрыв на 4-й тактической авиабазе Ирана в Дезфуле. Это ключевой военный пункт в провинции Ирана Хузестан. Очевидцы сообщили о больших клубах дыма и даже подземных толчках. Атака совпала с более широкой волной израильских ударов по западному Ирану, направленных на инфраструктуру, связанную с военным потенциалом Тегерана.
🚨 WOW. STUNNING moment as US-Israeli bombs violently explode on top of Iran’s Dezful airbase— Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 21, 2026
The Iranian filming this is SCREAMING in joy! 🔥
The shockwave those strikes made is INSANE. pic.twitter.com/qpDFDRtkoo
12:33 Тегеран ответил на угрозы США уничтожить электростанции Ирана, если в течение двух суток не будет разблокирован Ормузский пролив. Ответные угрозы оказались более обширными. Военные армии Ирана ответили, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса, удар будет нанесен по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США в регионе.
11:09 Атомная подводная лодка Королевского флота Великобритании с крылатыми ракетами Tomahawk, прибыла в Аравийское море. Британская армия теперь имеет возможность нанести удар по Ирану в случае эскалации конфликта.
10:38 Франция усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке, направив в регион свой единственный атомный авианосец — «Шарль де Голль» (R91). Решение принято президентом Эммануэлем Макроном на фоне обострения конфликта вокруг Ирана.
Авианосец водоизмещением около 42 500 тонн является ключевым элементом французских ВМС и символом стратегической автономии страны. Это единственный в мире атомный авианосец, находящийся на вооружении за пределами США. Благодаря двум ядерным реакторам он способен действовать практически без ограничений по дальности.
09:11 Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social , что Соединенные Штаты Америки стерли Иран с лица земли. Он утверждает, что Вашингтон добился целей раньше графиков.
09:03 Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Под удар попали южные города Димона и Арад, в результате чего были повреждены много жилых домов, а количество пострадавших постоянно растет. Первым под удар попал город Димона. Иранская ракета прилетела по южной части города, в результате чего обрушилось здание. По последним данным, в результате атаки медики оказывают помощь примерно 30 пострадавшим.
Согласно The Times of Israel, сейчас в Араде уже 71 пострадавших. Их доставляют в больницы десятки машин скорой помощи, вертолеты, и даже ВВС Израиля. Помимо этого, остаются еще люди под завалами.
Drone footage courtesy of United Hatzalah shows the scene of the Iranian ballistic missile impact in Arad.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 21, 2026
The missile struck between several apartment buildings, wounding dozens of people and causing extensive damage. pic.twitter.com/rIKL2tpZPC
08:34 Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уничтожат электростанции Ирана, если Тегеран в течение двух суток не откроет Ормузский пролив. По словам Трампа, первой под удар попадет самая крупная электростанция страны.
«Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью, без угрозы, в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их многочисленные электростанции, начиная с самой крупной», - написал президент США.