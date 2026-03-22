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Трамп: США стерли Иран с лица земли

  • 22.03.2026, 9:11
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Трамп: США стерли Иран с лица земли
Дональд Трамп

Президент США заявил, что не хочет сделки с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social , что Соединенные Штаты Америки стерли Иран с лица земли. Он утверждает, что Вашингтон добился целей раньше графиков.

По словам Трампа, американский журналист и один из самых известных авторов по теме нацбезопасности США Дэвид Сангер - не прав в том, что Вашингтон не достиг целей в операции против Ирана.

Причем Дональд Трамп настолько похвалил себя достижениями, что говорит, что Иран хочет сделки, а он нет.

«Соединенные Штаты стерли Иран с лица земли, и все же их легковесный аналитик Дэвид Сангер утверждает, что я не достиг своих целей. Да, достиг, и на несколько недель раньше запланированного! Их руководство уничтожено, их флот и военно-воздушные силы разрушены, у них нет никакой обороны, и они хотят заключить сделку. Я - нет!», - пишет лидер США.

После Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон опережает график на несколько недель, а также раскритиковал The New York Times (где работает Дэвид Сангер) за «некомпетентное освещение выборов». Президент США утверждает, что это издание всегда ошибается.

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