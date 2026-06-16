Голкипер Кабо-Верде стал звездой соцсетей после матча с Испанией 16.06.2026, 3:57

Фото: Getty Images

У него уже больше двух миллионов подписчиков.

У 40-летнего вратаря Кабо-Верде Возиньи до старта чемпионата мира по футболу было в Instagram около 50 тысяч подписчиков. После матча с Испанией их уже больше двух миллионов, и это число продолжает расти.

Возинья стал одним из героев в игре его команды против Испании. Вратарь сборной Кабо-Верде ни разу не пропустил, не позволив фавориту победить. Африканская сборная, которая дебютировала в финальной стадии чемпионата мира, добилась сенсационного результата — 0:0.

Всего испанцы пробили по воротам Возиньи 27 раз — 7 ударов пришлись в створ. Самые яркие спасения удались голкиперу в конце первого тайма. Он отразил опаснейшие удары в исполнении Микеля Ойарсабаля, Феррана Торреса и Эмерика Лапорта.

Возиньи 40 лет. Он начинал карьеру на родине, далее играл за клубы из Анголы, Молдовы, Португалии, Кипра и Словакии. В минувшем сезоне выступал за «Шавеш» из второй португальской лиги. За сборную Кабо-Верде Возинья провел уже 89 матчей.

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