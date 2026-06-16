ВСУ с мая нанесли около 200 ударов по мосту в Крым 16.06.2026, 1:02

Новая тактика ВСУ привела к масштабному топливному кризису на полуострове.

С мая ВСУ (согласно подтвержденным видеозаписям) нанесли не менее 375 ударов по грузовикам, бензовозам и другим транспортным средствам россиян. Об этом сообщает Financial Times.

Более половины этих атак, по словам французского аналитика по открытым данным Клемана Молена, произошло на трассе Новороссия, которая идет в Крым из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь.

Как известно, командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди пообещал «изолировать Крым» в ближайшем будущем, и его подчиненные наращивают удары по федеральной трассе Новороссия, ведущей на полуостров. Также с помощью дронов средней дальности перерезаются поставки вооружений, топлива, экипировки к прифронтовым частям.

Мощность бомбардировок нарастает. За четыре недели мая на автомагистрали было поражено около 125 грузовиков. В июне одной из главных целей стал финальный участок «сухопутного моста» в Крым - мосты между Херсонской областью и полуостровом.

На спутниковых снимках компании Planet Labs от 12 июня видно, как в Чонгаре грузовые автомобили направляются с одного из двух постоянных мостов на предлагаемый по реке понтонный.

На втором, большем мосту, движения нет. Его остановили после нескольких ударов, нанесенных за последние полторы недели.

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