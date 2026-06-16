В США упал стратегический бомбардировщик B-52
- 16.06.2026, 0:44
Информации о пострадавших нет.
В США стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Об этом сообщила в X пресс-служба базы.
«Экипажи экстренных служб немедленно прибыли на место происшествия, ситуация развивается», — сказано в сообщении.
Информации о пострадавших нет.
B-52 Stratofortress — американский многоцелевой стратегический бомбардировщик, разработанный компанией Boeing. Первый полет совершил в 1952 году, принят на вооружение ВВС США в 1955-м. Предназначен для нанесения ядерных и обычных ударов на больших дальностях. Экипаж — 5 человек. Дальность полета без дозаправки — свыше 14 тыс. км.