закрыть
16 июня 2026, вторник, 0:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В США упал стратегический бомбардировщик B-52

  • 16.06.2026, 0:44
В США упал стратегический бомбардировщик B-52
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БОМБАРДИРОВЩИК B-52H STRATOFORTRESS

Информации о пострадавших нет.

В США стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Об этом сообщила в X пресс-служба базы.

«Экипажи экстренных служб немедленно прибыли на место происшествия, ситуация развивается», — сказано в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

B-52 Stratofortress — американский многоцелевой стратегический бомбардировщик, разработанный компанией Boeing. Первый полет совершил в 1952 году, принят на вооружение ВВС США в 1955-м. Предназначен для нанесения ядерных и обычных ударов на больших дальностях. Экипаж — 5 человек. Дальность полета без дозаправки — свыше 14 тыс. км.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич
Трамп получил сделку
Трамп получил сделку Леонид Невзлин
Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип