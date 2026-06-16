Welt: Опыт войны в Украине помог немецким производителям дронов обойти США 16.06.2026, 4:36

Фото: Benjamin Bathke/DW

Немецкие HX-2 будут выполнять задачи, с которыми не справились беспилотники США.

Опыт войны в Украине помог немецким производителям беспилотников получить технологическое преимущество над американскими конкурентами. Во время военных учений в Литве армия США высоко оценила возможности немецкого ударного дрона HX-2, который продемонстрировал устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, сообщает WELT.

Условия испытаний были максимально приближены к современной войне, в частности с применением мощных средств РЭБ, подобных тем, которые использует Россия на фронте в Украине.

Во время тестов HX-2 показал лучшие результаты, чем отдельные американские системы. Один из разведывательных дронов США не смог эффективно работать под воздействием помех, поэтому военные задействовали немецкий беспилотник не только для ударных миссий, но и для поиска и сопровождения целей.

Успех немецких компаний, в частности Helsing и Quantum Systems, во многом связан с тесным сотрудничеством с Украиной. Производители получают обратную связь непосредственно с поля боя и быстро совершенствуют свои системы в соответствии с новыми угрозами.

В то же время HX-2 не всегда получал положительные отзывы. После первых поставок в Украину отдельные военные и эксперты критиковали беспилотник за технические проблемы и недостаточную эффективность. В компании Helsing утверждают, что систему существенно модернизировали на основе боевого опыта, полученного во время войны.

Война в Украине стала главным полигоном для развития беспилотных технологий и средств борьбы с ними. Именно противостояние между дронами и системами радиоэлектронной борьбы заставляет производителей постоянно совершенствовать навигацию, связь и автономные алгоритмы управления. Украина фактически создала новый класс средств противодействия беспилотникам, который быстро распространяется за пределы поля боя.

Эффективность украинских решений уже привлекает внимание партнеров. В частности, США и страны Персидского залива обсуждают закупку украинских дронов-перехватчиков, которые показали высокую эффективность в борьбе с российскими БПЛА. Кроме того, Вашингтон перебросил на Ближний Восток 10 тыс. испытанных в Украине дронов-перехватчиков для защиты американских войск от воздушных угроз.

На этом фоне доступ к украинскому боевому опыту становится важным конкурентным преимуществом для западных производителей беспилотников.

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