Welt: Опыт войны в Украине помог немецким производителям дронов обойти США
- 16.06.2026, 4:36
Немецкие HX-2 будут выполнять задачи, с которыми не справились беспилотники США.
Опыт войны в Украине помог немецким производителям беспилотников получить технологическое преимущество над американскими конкурентами. Во время военных учений в Литве армия США высоко оценила возможности немецкого ударного дрона HX-2, который продемонстрировал устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, сообщает WELT.
Условия испытаний были максимально приближены к современной войне, в частности с применением мощных средств РЭБ, подобных тем, которые использует Россия на фронте в Украине.
Во время тестов HX-2 показал лучшие результаты, чем отдельные американские системы. Один из разведывательных дронов США не смог эффективно работать под воздействием помех, поэтому военные задействовали немецкий беспилотник не только для ударных миссий, но и для поиска и сопровождения целей.
Успех немецких компаний, в частности Helsing и Quantum Systems, во многом связан с тесным сотрудничеством с Украиной. Производители получают обратную связь непосредственно с поля боя и быстро совершенствуют свои системы в соответствии с новыми угрозами.
В то же время HX-2 не всегда получал положительные отзывы. После первых поставок в Украину отдельные военные и эксперты критиковали беспилотник за технические проблемы и недостаточную эффективность. В компании Helsing утверждают, что систему существенно модернизировали на основе боевого опыта, полученного во время войны.
Война в Украине стала главным полигоном для развития беспилотных технологий и средств борьбы с ними. Именно противостояние между дронами и системами радиоэлектронной борьбы заставляет производителей постоянно совершенствовать навигацию, связь и автономные алгоритмы управления. Украина фактически создала новый класс средств противодействия беспилотникам, который быстро распространяется за пределы поля боя.
Эффективность украинских решений уже привлекает внимание партнеров. В частности, США и страны Персидского залива обсуждают закупку украинских дронов-перехватчиков, которые показали высокую эффективность в борьбе с российскими БПЛА. Кроме того, Вашингтон перебросил на Ближний Восток 10 тыс. испытанных в Украине дронов-перехватчиков для защиты американских войск от воздушных угроз.
На этом фоне доступ к украинскому боевому опыту становится важным конкурентным преимуществом для западных производителей беспилотников.