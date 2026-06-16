Билецкий: Темпы продвижения россиян сейчас фактически самые низкие с 2022 года 16.06.2026, 2:59

Андрей Билецкий

Украинский бригадный генерал назвал три главных признака перелома.

Командир 3-го армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что благодаря успехам Сил обороны Украины россияне снизили темпы продвижения на фронте. Так, за четыре месяца военные армии РФ продвинулись значительно меньше, чем в среднем за один месяц 2025 года.

Об этом Билецкий сказал во время общения с СМИ с министром обороны Латвии Райвисом Мелнисом после церемонии передачи военной техники 3-му армейскому корпусу, передает «Интерфакс-Украина».

«Сейчас скорость продвижения россиян за четыре месяца ниже, чем за один месяц в среднем в 2025 году. И самая низкая фактически с 2022 года. Чем это уже не перелом? Как минимум, это патовая ситуация. Процент потерь россиян увеличился. Это второе. Третье: у россиян уменьшилось количество набора контрактников. То есть потери растут, достижений — ноль, а наступательный потенциал в виде пехоты уменьшается. Я считаю, что это три главных признака перелома», — отметил генерал, отвечая на вопрос о признаках «переломного момента» на фронте, которые он уже видит.

Также Билецкий отметил важность украинских ударов вглубь РФ, поскольку теперь «россияне ощущают цену войны и очевидно, что эта цена будет для них расти».

Отвечая на вопрос о возможности завершения боевых действий в ноябре, он сказал, что его задача — «сделать так, чтобы позиции Украины на любых переговорах были лучше, чем сегодня».

«Это не мое дело, как военного, верить или не верить. Мое дело — сделать так, чтобы в каждый следующий день наши позиции на любых переговорах были лучше, чем сегодня. Будет, ну ладно, мы должны на 100% выполнить свою работу. Не будет этого перемирия, мы снова должны на 100% сделать, и делать это после ноября, чтобы мир наступил как можно быстрее. Я думаю, что пока россияне не получат по-настоящему по зубам, мир наступит после того, как россияне получат свое серьезное поражение», — считает Билецкий.

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