Ночью в Литве прогремел взрыв у границы с Беларусью 2 23.03.2026, 18:22

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Предполагается, что упал беспилотник, пересекший границу.

В Варенском районе Литвы ночью прогремел взрыв. По предварительным данным, там мог упасть неизвестный летающий объект, вероятно, дрон, сообщает LRT.

Инцидент произошел около 3:04 ночи рядом с деревней Лависос, недалеко от одноименного озера. На видео, которое появилось в СМИ, слышен звук полета объекта, после чего через несколько секунд происходит взрыв. В небе видна вспышка огня, а затем падают горящие обломки.

По информации литовских военных, объект мог пересечь государственную границу перед падением. Что именно это было, пока точно не установлено.

На месте происшествия работают полиция, спасательные службы и другие специалисты. Также туда направлен вертолет военно-воздушных сил для наблюдения с воздуха. Власти активировали специальный план реагирования.

Свидетели сообщают, что на льду озера видны обломки, которые могут принадлежать упавшему объекту. Официальные структуры подтверждают, что обстоятельства происшествия сейчас выясняются, и обещают предоставить более подробную информацию позже.

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