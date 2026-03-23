Настроения крупных промышленных предприятий России обвалились до уровней 1990-х годов 2 23.03.2026, 19:08

4,670

Подробности.

В российской промышленности нарастает пессимизм. Сводный индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает ИНП РАН на основе оценок предприятиями положения дел, в марте продолжил снижение, опустившись до -20 пунктов.

За три с лишним десятилетия, что в России проводится опрос, значение индекса опускалось ниже лишь трижды: на пике пандемии в 2020 году, во время глобального финансового кризиса 2008-го, а также в 1990-х годах, когда в экономике царил хаос после развала СССР, передает The Moscow Times.

Март стал 16-м месяц подряд, когда в бизнесе преобладает пессимизм: индекс перешел от положительных значений (оптимизм) к отрицательным в декабре 2024 г. А в целом текущее снижение настроений предприятий началось, как показывают опросы, с марта 2024 г., пишет Сергей Цухло, составляющий индекс. Тогда индекс был +22 пункта.

Логичной основой снижения настроений отечественных производителей стал низкий спрос, отмечает Цухло. Он в марте также обновил постковидный минимум, опустившись до -35 пунктов. Как и у сводного индекса, это значение 1999 г., а хуже было лишь в после мирового финансового кризиса в 2009 г. и в разгар пандемии.

Ухудшились и ожидания промышленников. Планы выпуска обновили локальный минимум, опустившись до -11 пунктов. Таких пессимистичных производственных намерений не регистрировалось в российской промышленности с марта 2022 г., когда после начала войны глубочайший экономический кризис казался неизбежным. В декабре-январе планы выпуска буквально взлетели до положительных значений, пишет Цухло, но в феврале вернулись в отрицательную зону, а теперь падение усугубилось.

Между тем, бизнес начинает привыкать к реальностям охлаждаемой экономики, рассуждает Цухло. Доля оценок предприятиями спроса как «нормального» в марте смогла удержаться на уровне предыдущего месяца. Здесь локальный минимум пришелся на январь.

В начале года рост российской экономики остановился. По данным Росстата, ВВП в январе снизился на 2,1% в годовом выражении, а промышленное производство – на 0,8%. Минэкономразвития связывало снижение ВВП с меньшим количеством рабочих дней и аномальными морозами (из-за них строительство ушло в минус на 16%), по оценке Росстата, с учетом календарного фактора промпроизводство за год не изменилось. Даже с поправкой на календарный фактор экономика в лучшем случае стагнирует, констатировали эксперты. В минусе практически все «гражданские» отрасли: спад зафиксировали 20 из 24 подотраслей обрабатывающего сектора, отмечал директор центра макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

Деловая активность российского бизнеса в марте перешла к спаду впервые с сентября 2022 г., когда «частичная мобилизация» вызвала панику, показал мониторинг тысяч предприятий, проводимый Центробанком. Рассчитываемый по его итогам индикатор бизнес-климата (ИБК) составил -0,2 пункта (ноль отделяет рост от спада). Мониторинг ЦБ финансовых потоков также фиксирует продолжение снижения экономической активности.

Инвестиции уже по итогам прошлого года снизились на 2,3%, Минэкономразвития прогнозирует их сокращение еще на 0,5% в этом году. Траектория «охлаждения» экономики не предполагает их быстрого восстановления, предупреждает ИНП РАН: «У частного бизнеса этому будет способствовать низкая конъюнктура спроса, у государства в течение ближайших лет будут сохраняться ограничения бюджетного характера. Таким образом, инвестиции становятся одним из ключевых факторов, которые будут сдерживать экономический рост».

Высокая ключевая ставка подавляет спрос. Предпринимательская уверенность в «рознице» находится на самом низком уровне как минимум за последние 10 лет, констатировал Центр конъюнктурных исследований ВШЭ. Бизнес фиксирует дальнейшее снижение производства и ухудшение спроса на товары и услуги, отмечали аналитики Промсвязьбанка.

Рецессия в российской экономике неизбежна, уверен директор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов: «Ключевой вопрос — когда именно она начнется: в первом или втором квартале, и сможет ли экономика преодолеть спад, выйдя хотя бы на минимальный рост к концу года». Опрос ЦСР показал, что 84% предприятий компаний ждут ухудшения экономической ситуации в своей отрасли в ближайший год, а 75% приготовились к ухудшению своего положения. Министр экономразвития Максим Решетников советовал не ждать ускорения экономики в этом году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com