Россия массированно запустила по Украине баллистику, крылатые ракеты и много «Шахедов» 8 24.03.2026, 8:08

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В Запорожье и Полтаве есть жертвы.

Поздно вечером 23 марта появились сообщения о вылете стратегической авиации РФ, а впоследствии подтвердились пуски крылатых ракет. Враг совершил очередной комбинированный обстрел, применив также баллистику и дроны-камикадзе типа «Шахед». Добавим, что по приграничью и возле линии фронта оккупанты били еще и КАБами.

Мониторинговые каналы начали предупреждать о массированной атаке вечером 23 марта, а уже ближе к полуночи враг начал многочисленные запуски БПЛА с разных направлений. OBOZ.UA собрал информацию о массированной атаке и ее последствиях по регионам.

Полтавская область

В областной военной администрации сообщили, что в результате вражеской атаки в Полтавской громаде зафиксировано повреждение жилых домов и гостиницы, возникли пожары.

По состоянию на 3:40 утра областная власть проинформировала, что в результате атаки два человека погибли, 11 получили травмы. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Запорожская область

По Запорожью российские террористы также нанесли удары. Вследствие террора один человек погиб, еще пятеро ранены. Россия нанесла по Запорожью массированный комбинированный удар беспилотниками и ракетами.

В областном центре повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, магазин, нежилые здания, объект промышленной инфраструктуры. На местах уже работают экстренные службы, волонтеры и коммунальщики.

Агрессор ударил баллистикой и КР

Известно, что группа Ту-95МС (предположительно, шесть единиц) поднялась с аэродрома «Оленья». Перед этим фиксировалась коммуникация пунктов управления российской стратавиации, типичная для боевого вылета. Примерно в 01:00 вторника появились данные о том, что бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома «Оленья» пролетали Владимирскую область РФ курсом на пусковые рубежи. Также подтвердилось, что к боевому вылету присоединился по меньшей мере один Ту-160.

Оккупанты во время массированных обстрелов чаще всего используют несколько видов ракет, в том числе и баллистические. Неофициальные мониторинговые сообщества заявляли, что в ночь на вторник возможно применение «Искандер-М» (повышенная угроза для центральных областей Украины).

Наши защитники предупредили об угрозе применения баллистического вооружения около 02:50 вторника, 24 марта. Впоследствии взрывы прозвучали в Полтаве. Примерно в 03:00 начался баллистический обстрел Запорожья (одновременно с этим оба города атаковали дроны РФ).

После 04:00 утра крылатые ракеты зафиксировали в Херсонской области в северо-западном направлении. По предварительной информации, с юга зафиксировали не менее 12 ракет. Еще через некотрое время крылатые ракеты залетели с Черниговской области и двигались в направлении Киевщины и Житомирщины.

«Шахеды» начали терроризировать Украину еще с вечера понедельника

Захватчики запускали свои беспилотники волнами. Еще в 17:45 Воздушные силы заявили, что российские БпЛА двигались с севера Сумщины курсом на Черниговщину; после этого «Шахеды» фиксировались в разных регионах нашей страны.

Целью врага была, в частности, Одесская область. По состоянию на 21:40, там известно о двух раненых. Значительное количество вражеских целей также было направлено на Запорожье.

Обновление данных о движении дронов (согласно сообщениям Воздушных сил ВС Украины):

04:00 – Оперативное командование Вооруженных сил Польши проинформировало, что из-за массированной ракетной атаки в небо поднималась военная авиация.

«Внимание. В связи с активностью авиации дальнего радиуса действия Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, в нашем воздушном пространстве начались операции польской и союзной авиации», – говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

23:18 – «Шахеды» в Сумской, Полтавской, Черниговской, Николаевской областях летели западным курсом.

23:34 – новые группы БпЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.

23:48 – несколько беспилотников приближались к Киевской области с востока.

23:49 – группы БпЛА с Николаевщины направлялись в Кировоградскую область.

00:05 – группы дронов на юге оккупированной Херсонщины направлялись на запад, в сторону Одесщины/Николаевщины.

00:12 – БпЛА курсом на Кременчуг.

00:13 – несколько «Шахедов» на Киевщине, севернее Переяслава.

00:21 – беспилотники на Киевщине приближались к столице в направлении н.п. Вишенки.

00:24 – зафиксирована большая группа ударных дронов, которая летела в западном направлении через оккупированную Херсонщину и через нашу территорию Николаевщины.

00:25 – скопления дронов наблюдались на Кировоградщине и Сумщине.

00:33 – «Шахеды» были над районами Конча-Заспа и Вита-Литовская в Киеве с курсом движения на Выдубичи.

00:38 – большая группа ударных БпЛА на востоке Харьковщины двигалась в западном направлении.

00:56 – большая группа беспилотников по границе Николаевской и Одесской областей летела к Винниччине. Также несколько десятков дронов были над Донецкой и Харьковской областями, держали курс на запад.

01:09 – более двух десятков «Шахедов» из Донецкой и Харьковской областей направлялись к Днепропетровскую область.

01:53 – вражеские цели из Днепропетровской области прорывались к городу Запорожье.

02:02 – дроны фиксировались: на Полтавщине в районе н.п. Диканька; на Сумщине (десятки БпЛА) курсом на юг; на Одесщине курсом на Винниччину.

02:28 – значительная группа ударных БпЛА двигалась в направлении города Полтава.

02:31 – группы «Шахедов» наблюдались на юге Винницкой, а также на границе Сумской и Черниговской областей.

03:02 – новые беспилотники вошли в Сумскую и Черниговскую области. Вместе с этим под дроновыми ударами находилось Запорожье.

03:05 – группа вражеских БпЛА из Винниччины летела на Хмельнитчину (в направлении Дунаевцев). БпЛА на Черниговщине и Сумщине предположительно шли в направлении Шостки.

03:22 – цели в направлении города Запорожье с юга.

03:30 – дроны перелетали из Хмельницкой области в Тернопольскую (в направлении Копычиц).

03:35 – с востока Черниговщины они двигались курсом на Сосницу.

03:46 – «Шахеды» на северо-западе Черниговской области курсом на Гончаровское.

04:04 – БпЛА с Тернопольщины направлялись в сторону Ивано-Франковщины.

04:06 – группа дронов над Сумской областью, курсом в направлении Шостки.

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