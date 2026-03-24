Ученые раскрыли главный секрет неандертальцев 1 24.03.2026, 12:31

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Помогла находка, которая долго пылилась в музее.

Благодаря древней ДНК исследователи смогли изучить более раннюю эволюционную ветвь неандертальцев и узнать, почему их численность резко сократилась за 15 тыс. лет до вымирания, пишет «Нож».

Приблизиться к разгадке исчезновения человека неандертальского помогли останки эмбриона, найденные в скальных пещерах на юге Германии в период с 1968 по 1970 год. Долгое время они лежали в музейной коллекции. Только в 2006 году ученые установили, что это останки плода, который должен был родиться примерно 55 тыс. лет назад.

Недавно международная группа ученых сумела извлечь из этих костей ДНК. Анализ показал, что эмбрион принадлежал к более ранней ветви неандертальского эволюционного древа, а не к финальной линии, которая позже заселила Европу и вымерла около 40 тыс. лет назад.

Сравнив геномы плода и его ранее найденных сородичей, исследователи смогли точно датировать ключевое событие в истории вида. Оказалось, что около 65 тыс. лет назад популяция неандертальцев пережила катастрофическое сокращение, которое уничтожило большую часть их генетического разнообразия.

По мнению ученых, это произошло, когда ледниковые щиты оттеснили неандертальцев на относительно теплый юго-запад Франции. После того как льды отступили, а популяция восстановилась, генетическое разнообразие осталось крайне низким. Это стало одной из причин вымирания.

Еще одно масштабное сокращение численности неандертальцев произошло 42–45 тыс. лет назад, незадолго до полного исчезновения вида. Ученые полагают, что окончательную гибель всех особей могла вызвать смена климата, сократившая доступные для охоты и собирательства территории.

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