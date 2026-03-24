Mercedes-AMG готовит самый экстремальный спорткар в истории

Mercedes-AMG готовит самый экстремальный спорткар в истории1
- 24.03.2026, 13:42
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Компания выпустить «гражданскую» и гоночную версии.
Mercedes-AMG представила прототип Track Sport, который станет основой сразу для двух моделей: гоночного автомобиля класса GT3 и дорожной версии Black Series. Последняя разрабатывается для участия в автоспорте, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Обе машины визуально очень похожи. Дорожная версия получит номерной знак, шины Michelin Pilot Sport Cup 2 и более «гражданскую» конфигурацию. Гоночный вариант оснащен каркасом безопасности и предназначен исключительно для трека.
Новый Black Series уже называют «самым радикальным» в линейке. Среди его особенностей — центральное крепление колес, аэродинамические элементы, боковой выхлоп и массивное антикрыло. Ожидается, что модель будет двухместной и ориентированной на максимальную производительность.
Технические характеристики пока не раскрываются, однако эксперты предполагают, что автомобиль сохранит классический V8 без гибридных технологий. Это позволит избежать увеличения массы и сохранить характер суперкара. Предыдущий Black Series развивал 720 л.с., и новый, вероятно, превзойдет этот показатель.
Модель займет место флагмана над GT 63 Pro и станет одной из самых дорогих в линейке бренда. Цена, по предварительным оценкам, превысит $300 тыс.
В компании подчеркивают, что продолжают делать ставку на мощные двигатели внутреннего сгорания, несмотря на общий тренд электрификации. Полноценная премьера новинки ожидается в ближайшее время.