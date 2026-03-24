Впервые показали автомобиль без руля и педалей от Tesla 5 24.03.2026, 16:12

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Вид изнутри и снаружи.

Компания Tesla представила предсерийный прототип роботакси Cybercab, который заметно близок к версии для массового производства, запланированного на апрель. Демонстрация прошла в Остине (штат Техас) на конференции SXSW 2026, где автомобиль привлек внимание блогеров и экспертов, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Cybercab отличается радикальным дизайном — у него отсутствуют руль, педали и заднее стекло. Машина рассчитана на полностью автономное управление и использование в сервисах совместных поездок. Вместо привычного интерфейса управления в салоне установлен крупный 21-дюймовый центральный дисплей, который фактически доминирует в интерьере.

Прототип, построенный в феврале 2026 года, пока имеет ряд недоработок: заметны неровные зазоры кузова и несовпадения панелей. Однако ожидается, что эти недостатки будут устранены к началу серийного производства. Также отмечается нестандартное расположение зарядного порта — он находится низко на заднем бампере.

Доступ в салон осуществляется через широкие двери типа «бабочка», которые открываются вверх и вперед. Внутри предусмотрено место для двух пассажиров с увеличенным пространством для ног благодаря отсутствию водительского места. Камеры (всего девять) заменяют функции обзора через стекло.

По оценкам обозревателей, автомобиль отличается тихой работой и мягкой подвеской, что соответствует концепции комфортного роботакси.

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