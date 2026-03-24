Иран назначил «коррумпированного силовика» для заключения сделки с Трампом 24.03.2026, 16:32

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Что известно о Мохаммаде Галибафе.

Иран доверил ключевую роль в возможных переговорах с США спикеру парламента Мохаммад-Багеру Галибафу — фигуре с жесткой репутацией и тесными связями с военными структурами, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Галибаф, бывший командир Корпуса стражей исламской революции, известен своей ролью в подавлении студенческих протестов в 1999 году. Тогда он лично участвовал в разгонах демонстрантов, позже заявляя, что для поддержания порядка необходимо «выходить на улицы с дубинкой».

Несмотря на резкую антиизраильскую и антиамериканскую риторику, именно он, по данным источников, рассматривается как главный переговорщик для завершения конфликта с США. Сам Галибаф публично отрицает прямые контакты, называя сообщения о переговорах «фейковыми новостями».

Эксперты отмечают, что выбор именно такого представителя не случаен. В условиях, когда Ирану необходимо снизить напряженность, но при этом избежать впечатления капитуляции, жесткий политик может представить любые уступки как «победу», а не слабость.

Альтернативный кандидат — глава МИД Аббас Аракчи — обладает большим опытом переговоров с Западом, однако внутри страны ассоциируется с умеренным лагерем, который подвергается критике со стороны консерваторов.

Назначение Галибафа также связывают с его близостью к новому верховному лидеру Моджтаба Хаменеи, что делает его удобной фигурой для контроля переговорного процесса.

На фоне тяжелых потерь, разрушений инфраструктуры и экономического кризиса Ирану необходимо искать выход из конфликта. Однако власти стремятся сделать это так, чтобы сохранить политическую устойчивость и не подорвать идеологические основы режима.

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