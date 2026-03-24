28 марта 2026, суббота, 20:28
Румыния становится ключевым звеном НАТО на фоне конфликта в Иране

  • 24.03.2026, 19:06
Румыния становится ключевым звеном НАТО на фоне конфликта в Иране

Бухарест делает ставку на коллективную безопасность.

Решение Румынии разрешить размещение дополнительных военных сил США на своей территории отражает ее стратегический курс и одновременно усиливает напряженность в отношениях с Ираном, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

По данным румынских властей, речь идет о временном размещении вспомогательных средств, включая самолеты-заправщики KC-135 и системы спутниковой связи. Эти меры были одобрены Высшим советом национальной обороны и парламентом страны в рамках действующих соглашений с НАТО и двустороннего сотрудничества с США.

Размещение американской техники усиливает логистические возможности альянса, позволяя расширить радиус действий авиации. Однако Тегеран резко отреагировал, заявив, что такие шаги могут рассматриваться как участие в военной агрессии. В Бухаресте эти обвинения отвергли, подчеркнув оборонительный характер всех размещенных систем.

Эксперты отмечают, что давление Ирана направлено на то, чтобы ослабить координацию союзников США, заставив отдельные страны сомневаться в поддержке партнеров. В ответ Румыния делает ставку на коллективную безопасность и подчеркивает свою приверженность союзническим обязательствам.

Особое значение в этом контексте имеет база ПРО в Девеселу, где размещена система Aegis Ashore. Она является частью архитектуры противоракетной обороны НАТО и регулярно становится объектом критики со стороны Ирана и России.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс гарантирует безопасность Румынии и защитит «каждый сантиметр территории союзников».

На фоне дискуссий о стратегической автономии Европы Бухарест стремится сохранить баланс между сотрудничеством с США и укреплением европейского направления. Аналитики считают, что именно такая гибкая дипломатия делает Румынию важным элементом восточного фланга НАТО.

