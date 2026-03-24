HBO показала первый кадр из сериала о Гарри Поттере

HBO показала первый кадр из сериала о Гарри Поттере1
- 24.03.2026, 21:07
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Публикация подписана словом «Завтра».
Появился первый кадр из сериала о Гарри Поттере. Его опубликовала кинокомпания HBO в Instagram.
На нем со спины виден похожий на Гарри Поттера актер, на котором плащ для игры в квиддич, а в руке — метла. Кадр снят в зимней обстановке. Пост авторы подписали словом «Завтра».
Премьера первого сезона сериала запланирована на начало 2027 года.
Сериал «Гарри Поттер» создает компания Warner Bros., HBO — ее подразделение. Он будет снят на основе семи книг писательницы Джоан Роулинг: «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и тайная комната», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и кубок огня», «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Гарри Поттер и Принц-полукровка» и «Гарри Поттер и Дары Смерти». Роулинг также является исполнительным продюсером. В общей сложности планируется выпустить семь сезонов, каждый из которых будет посвящен одной из книг.
Гарри Поттера в новом сериале сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут. Роулинг одобрила отобранных актеров.