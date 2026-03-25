Reuters: Пожар в российских портах был виден из Хельсински 1 25.03.2026, 18:20

5,704

РФ остановила отгрузку нефти на Балтике.

Атаки украинских беспилотников по объектам на северо-западе России нарушили работу ключевой инфраструктуры экспорта нефти. Как сообщает Reuters, после серии ударов порты Приморск и Усть-Луга временно остановили отгрузку нефти и нефтепродуктов.

В результате атак на терминалах вспыхнули крупные пожары. По данным источников, в Усть-Луге территорию объекта оцепили, а огонь охватил резервуары с топливом. О пострадавших не сообщается, однако масштабы возгорания оказались значительными.

В соцсетях распространяются видео с густыми клубами черного дыма над портами. Эти сообщения косвенно подтверждают и очевидцы из соседних стран. Так, финский парламентарий Хейкки Аутто рассказал, что во время посадки в аэропорту Хельсинки видел мощный дымовой шлейф со стороны Приморска. По его словам, происходящее выглядит тревожно, хотя ситуация с безопасностью в Финляндии не изменилась.

Депутат также призвал усилить санкции против России, чтобы ограничить экспорт нефти без применения ударных дронов. По оценке Reuters, атаки на балтийские порты стали одним из самых серьезных ударов по российской нефтяной инфраструктуре за последние годы войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com