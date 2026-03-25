Bloomberg раскрыл 15 пунктов мирного плана США для Ирана 2 25.03.2026, 20:11

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США предложили Ирану отказаться от блокады пролива и ядерного оружия.

США передали Ирану план завершения войны из 15 пунктов, среди которых 12 составляют американские требования, а еще три — предложения, что Тегеран получит взамен за их выполнение. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство кратко пересказало 15 пунктов плана:

1. Ормузский пролив останется открытым и будет свободной зоной для судов.

2. Количество и дальность действия баллистических ракет Ирана будут ограничены.

3. Иранские ракеты будут предназначены исключительно для использования в целях самообороны.

4. Иран должен быть лишен всех ядерных возможностей и объектов.

5. Иран откажется от ядерного оружия.

6. Обогащение урана на территории Ирана осуществляться не будет.

7. Запасы высокообогащенного урана Ирана будут переданы Международному агентству по атомной энергии по согласованному графику.

8. Атомные полигоны в Фордо, Исфахане и Натанзе будут выведены из эксплуатации и демонтированы.

9. Иран обязуется обеспечить полную ядерную прозрачность и проводить соответствующие независимые инспекции.

10. Иран откажется от стратегии поддержки террористических групп, действующих через своих прокси.

11. Иран прекратит финансирование и поддержку подобных групп.

12. Иран объявит о прекращении войны.

13. Санкции против Ирана будут сняты.

14. США окажут Ирану помощь в развитии гражданской ядерной энергетики на объекте в Бушере.

15. Механизм возобновления санкций будет прекращен.

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