Минсельхоз США заявил об эпидемии ящура в России

Минсельхоз США заявил об эпидемии ящура в России13
- 25.03.2026, 22:10
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Власти РФ пытаются это скрыть.
Массовые случаи изъятия и убоя скота в российских регионах, вызвавшие протесты фермеров, которые в одночасье лишились собственности и бизнеса, могут быть связаны со эпидемией ящура, заявляет Минсельхоз США (USDA).
Хотя власти объясняют происходящее пастереллезом или бешенством, «локальные источники, а также торговые контакты указывают на то, что масштаб принятых мер может свидетельствовать о неподтвержденной вспышке ящура», говорится в докладе USDA.
Помимо убоя скота в регионах Сибири вводятся жесткие карантинные меры, включая кордоны и запрет на передвижение. А это нетипично для пастереллеза, с которым, как правило, борятся карантином и лекарствами, пишет Минсельхоз США.
В России действительно началась эпидемия ящура, подтвердил «Новой газете. Европа» источник в крупном агрохолдинге, который работает в Новосибирской области. По его словам, проблемы возникли еще в феврале: клинические признаки ящура обнаружились у животных, а позднее их подтвердила ветслужба. В результате крупные хозяйства были вынуждены уничтожать скот, и делали это раньше, чем проблема коснулась мелких фермеров.
«Мы тоже не хотели никого убивать. Но потом выяснилось, что заражение пошло дальше региона. И оно пошло очень быстро. С этой болезнью справляются, к сожалению, пока что одним способом: полной ликвидацией и сжиганием очага», — рассказывает источник «Новой.Европа».
По его словам, власти скрывают эпидемию ящура, поскольку относительно недавно — в мая 2025 года — Россия получила статус страны, свободной от этой болезни. Как член ВТО Россия обязана сообщать о подтвержденных случаях заболевания ящуром у домашних животных, и с этого момента она теряет статус, а другие государства могут запретить импортировать из нее мясные и молочные продукты.
«Изначально они хотели сделать всё максимально тихо, чтобы костер был маленький и чтобы никто ничего не заметил, — говорит собеседник „Новой-Европа“. — Никто не ожидал такого масштаба».
Ранее в правительстве Новосибирской области сообщили, что в общей сложности скот изымут у 176 хозяйств в регионе. По данным местного Минсельхоза, всего в области с начала февраля были выявлены очаги «пастереллеза» в пяти районах. В управлении ветеринарии региона отмечали, что заболевание приобрело неизлечимую форму из-за «изменчивости возбудителя».