Минсельхоз США заявил об эпидемии ящура в России 13 25.03.2026, 22:10

13,192

Власти РФ пытаются это скрыть.

Массовые случаи изъятия и убоя скота в российских регионах, вызвавшие протесты фермеров, которые в одночасье лишились собственности и бизнеса, могут быть связаны со эпидемией ящура, заявляет Минсельхоз США (USDA).

Хотя власти объясняют происходящее пастереллезом или бешенством, «локальные источники, а также торговые контакты указывают на то, что масштаб принятых мер может свидетельствовать о неподтвержденной вспышке ящура», говорится в докладе USDA.

Помимо убоя скота в регионах Сибири вводятся жесткие карантинные меры, включая кордоны и запрет на передвижение. А это нетипично для пастереллеза, с которым, как правило, борятся карантином и лекарствами, пишет Минсельхоз США.

В России действительно началась эпидемия ящура, подтвердил «Новой газете. Европа» источник в крупном агрохолдинге, который работает в Новосибирской области. По его словам, проблемы возникли еще в феврале: клинические признаки ящура обнаружились у животных, а позднее их подтвердила ветслужба. В результате крупные хозяйства были вынуждены уничтожать скот, и делали это раньше, чем проблема коснулась мелких фермеров.

«Мы тоже не хотели никого убивать. Но потом выяснилось, что заражение пошло дальше региона. И оно пошло очень быстро. С этой болезнью справляются, к сожалению, пока что одним способом: полной ликвидацией и сжиганием очага», — рассказывает источник «Новой.Европа».

По его словам, власти скрывают эпидемию ящура, поскольку относительно недавно — в мая 2025 года — Россия получила статус страны, свободной от этой болезни. Как член ВТО Россия обязана сообщать о подтвержденных случаях заболевания ящуром у домашних животных, и с этого момента она теряет статус, а другие государства могут запретить импортировать из нее мясные и молочные продукты.

«Изначально они хотели сделать всё максимально тихо, чтобы костер был маленький и чтобы никто ничего не заметил, — говорит собеседник „Новой-Европа“. — Никто не ожидал такого масштаба».

Ранее в правительстве Новосибирской области сообщили, что в общей сложности скот изымут у 176 хозяйств в регионе. По данным местного Минсельхоза, всего в области с начала февраля были выявлены очаги «пастереллеза» в пяти районах. В управлении ветеринарии региона отмечали, что заболевание приобрело неизлечимую форму из-за «изменчивости возбудителя».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com