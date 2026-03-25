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Спикер Джонсон анонсировал завершение «Эпической ярости» против Ирана

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  • 25.03.2026, 22:19
  • 4,908
Спикер Джонсон анонсировал завершение «Эпической ярости» против Ирана
Майк Джонсон

В США отмечают, что это произойдет «точно по графику».

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон анонсировал завершение операции «Эпическая ярость» против Ирана.

Об этом сообщает BBC.

По словам Джонсона, завершение войны с Ираном состоится уже в ближайшее время и «по графику».

«Я считаю, что мы завершаем операцию «Эпическая ярость». Вот что я думаю. И я считаю, что это произойдет в ближайшее время и точно по графику», - подчеркнул он.

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