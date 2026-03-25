Спикер Джонсон анонсировал завершение «Эпической ярости» против Ирана 17 25.03.2026, 22:19

4,908

Майк Джонсон

В США отмечают, что это произойдет «точно по графику».

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон анонсировал завершение операции «Эпическая ярость» против Ирана.

Об этом сообщает BBC.

По словам Джонсона, завершение войны с Ираном состоится уже в ближайшее время и «по графику».

«Я считаю, что мы завершаем операцию «Эпическая ярость». Вот что я думаю. И я считаю, что это произойдет в ближайшее время и точно по графику», - подчеркнул он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com