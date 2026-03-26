Зеленский: РФ готовит операцию против украинских систем водоснабжения 3 26.03.2026, 6:42

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Президент Украины уже дал поручение по защите соответствующих объектов.

Российские оккупанты хотят в ближайшие месяцы провести операцию против украинских систем водоснабжения.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, он провел селекторное совещание по поводу ситуации в регионах, где были российские удары. Особенное внимание участники уделили Черниговской области, где весь день продолжались работы по ремонту энергообъектов.

Зеленский поручил чиновникам правительства и команде Офиса президента проработать с военными вопрос противовоздушной обороны, в том числе защиту от дронов западных регионов Украины.

«Надо добавить рубежей защиты - это четкая задача. Мы знаем также, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, в каждой общине должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение к защите соответствующих объектов», - подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что прошелся по ключевым задачам с премьером Юлией Свириденко, главой «Нафтогаза» Сергеем Корецким, министром обороны Михаилом Федоровым и другими чиновниками Кабмина.

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