Новый французский атомный авианосец — предупреждение для России 26.03.2026, 15:54

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Страна вступает в новую эру военно-морской мощи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон официально утвердил строительство авианосца нового поколения, получившего имя «France Libre». Этот 80-тысячный тоннный ядерный гигант заменит устаревающий «Charles de Gaulle» и станет символом европейской обороны и способности Франции проецировать силу на глобальные театры военных действий, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Авианосец будет оснащён передовой американской системой электромагнитного запуска самолётов EMALS и современными аресстинговыми тросами, что обеспечит совместимость с ВМС США и усилит потенциал НАТО. По размерам и мощности «France Libre» почти вдвое превосходит своего предшественника: длина корпуса 310 метров, ширина — 80 метров, скорость до 27 узлов, экипаж — 2 тысячи человек вместе с авиагруппой.

Макрон подчеркнул символическое значение названия: «Это дух сопротивления и воля оставаться свободными, независимо от угроз на территории или за её пределами». Авианосец сможет вести постоянные патрули и наносить удары на больших дистанциях, обеспечивая Франции стратегическую независимость и внушая партнёрам и потенциальным противникам уверенность в способности защищать европейские границы.

Ожидается, что закладка корабля состоится в 2032 году, испытания на море начнутся в 2036-м, а официальное введение в строй запланировано на 2038 год.

«France Libre» — это не просто новый авианосец, а мощный политический и военный сигнал. Европа готова к обороне, и Россия должна учитывать рост европейской стратегической автономии.

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