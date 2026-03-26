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Зеленский приехал в Саудовскую Аравию

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  • 26.03.2026, 19:55
  • 3,776
Зеленский приехал в Саудовскую Аравию

Будут важные встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию для проведения переговоров по укреплению безопасности.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на официальный Telegram-канал Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул важность развития отношений с Королевством и проведения запланированных встреч.

По его словам, Украина заинтересована в сотрудничестве с партнерами, которые разделяют стремление к глобальной безопасности.

«Мы ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать вместе с нами ради безопасности», - подчеркнул Владимир Зеленский.

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