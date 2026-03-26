Зеленский приехал в Саудовскую Аравию

Зеленский приехал в Саудовскую Аравию2
- 26.03.2026, 19:55
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Будут важные встречи.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию для проведения переговоров по укреплению безопасности.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на официальный Telegram-канал Владимира Зеленского.
Глава государства подчеркнул важность развития отношений с Королевством и проведения запланированных встреч.
По его словам, Украина заинтересована в сотрудничестве с партнерами, которые разделяют стремление к глобальной безопасности.
«Мы ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать вместе с нами ради безопасности», - подчеркнул Владимир Зеленский.