Зеленский приехал в Саудовскую Аравию 2 26.03.2026, 19:55

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Будут важные встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию для проведения переговоров по укреплению безопасности.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на официальный Telegram-канал Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул важность развития отношений с Королевством и проведения запланированных встреч.

По его словам, Украина заинтересована в сотрудничестве с партнерами, которые разделяют стремление к глобальной безопасности.

«Мы ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать вместе с нами ради безопасности», - подчеркнул Владимир Зеленский.

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