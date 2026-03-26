Минобразования Беларуси будет отправлять студентов и профессоров в Северную Корею 21 26.03.2026, 20:00

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На стажировку.

В Министерстве образования сказали об отправке белорусских студентов в Северную Корею, пишет БелТА.

Как рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец в ходе официального визита диктатора Беларуси в КНДР отраслевые ведомства подписали соглашение о сотрудничестве в образовательной сфере с этой страной.

– Предусматривается обмен и подготовка студентов, проведение стажировок профессорско-преподавательского состава, - рассказал министр.

Еще Иванец обратил внимание на то, что сейчас довольно большое количество граждан КНДР обучаются в Китае и России. А во времена СССР много студентов из Северной Кореи учились и в Беларуси.

– Мы уверены, что этот потенциал должен быть раскрыт, - заметил он.

А резюмируя добавил, что в КНДР существует потребность в подготовке инженерных кадров, специалистов в сфере АПК и по естественно-научным направлениям.

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