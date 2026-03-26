Власти Греции объявили о новом повышении минимальной зарплаты 26.03.2026, 20:04

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До 920 евро.

В целом с 2019 по 2025 год минимальная заработная плата вырастет примерно на 35 %, что свидетельствует о неуклонном стремлении восстановить потери предыдущего десятилетия.

О новом повышении минимальной заработной платы объявил сегодня премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на заседании кабинета министров, передает Euronews.

Новая минимальная зарплата установлена на уровне 920 евро брутто и вступит в силу с 1 апреля. Правительство Греции пообещало, что к 2027 году минимальная зарплата в стране составит 950 евро брутто.

Это на 40 евро в месяц больше нынешнего уровня в 880 евро.

Повышение напрямую затронет более 575 000 работников частного сектора. Оно также потянет за собой повышение трехлетних надбавок, ступени в государственном секторе и ряд льгот, связанных с минимальной зарплатой.

Динамика за последнее десятилетие

Динамика минимальной заработной платы за последнее десятилетие отражает более широкую динамику развития греческой экономики - от кризиса к восстановлению.

2016-2018.

2019 г.: зафиксировано первое значительное повышение: минимальная зарплата выросла до 650 евро, а для молодых работников была отменена субминимальная зарплата.

2022-2023: В условиях растущей инфляции последовательно повышалась минимальная зарплата, которая в 2022 году достигла 713 евро, а в 2023 году продолжила расти.

2024-2025 годы: тенденция к росту ускорилась, ежегодное повышение составляло около 50-67 евро, и в 2025 году минимальная зарплата составила 880 евро.

В целом, с 2019 по 2026 год минимальная заработная плата выросла примерно на 41 %, что свидетельствует о неуклонном стремлении восстановить потери предыдущего десятилетия.

С 2028 года минимальная зарплата будет корректироваться на основе механизма, учитывающего рост и инфляцию.

Инфляция

Главный вопрос, который возникает, заключается в том, достаточно ли этих повышений для покрытия возросшей стоимости жизни. В последние годы Греция, как и вся Европа, столкнулась с сильным инфляционным давлением, в основном из-за энергетического кризиса и международных событий.

Кумулятивная инфляция последнего десятилетия значительно снизила покупательную способность домохозяйств, что объясняет, почему повышение минимальной заработной платы, хотя и значительное в номинальном выражении, часто не приводит к соответствующему повышению реального располагаемого дохода, как это фиксируется в официальной статистике.

Согласно последним данным Евростата, опубликованным в феврале 2026 года, средний годовой располагаемый доход в ЕС в 2024 году составил 21 582 евро на одного жителя. Самый высокий уровень был зафиксирован в Люксембурге (50 799 евро на душу населения), Дании (34 843 евро), Австрии (33 210 евро), а самый низкий - в Болгарии (7 811 евро на душу населения), Румынии (7 837 евро) и Венгрии (8 488 евро).

В Греции средний годовой располагаемый доход составил 10 850 евро на одного жителя.

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