На алюминиевом заводе «Русала» в Швеции прошли обыски 2 26.03.2026, 20:22

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Два топ-менеджера компании задержаны по подозрению в грубом нарушении санкций.

В Швеции полиция провела обыски в компании Kubal. Это алюминиевый завод в городе Сундсвалль. Он контролируется российской алюминиевой компанией «Русал», основанной Олегом Дерипаской. Два топ-менеджера компании задержаны по подозрению в грубом нарушении санкций, сообщает SVT. Они находятся в статусе «обоснованное подозрение». Он означает, что у следствия есть факты, которые указывают на возможную причастность к преступлению, но их пока недостаточно для предъявления обвинения.

В шведском законодательстве нарушение санкций является уголовно наказуемым и может повлечь штраф или лишение свободы, если речь идет о крупных суммах или товарах двойного назначения. Замгендиректора Kubal Йонас Эрикссон подтвердил, что в компании проходят следственные действия. «Мы сотрудничаем с властями и предоставляем запрашиваемую информацию», — сообщил Эрикссон в комментарии SVT.

Расследование ведет прокуратура Швеции. «Речь идет о подозрении участия в преступлениях, которые могут нанести ущерб безопасности Швеции и Европы», — заявила прокурор Сара Нильссон. По ее словам, расследование находится на начальной стадии и носит сложный, но масштабный характер.

Ранее Шведская партия Центра выступала с требованием национализировать алюминиевый завод Kubal, сообщало SVT. В международной пресс-службе «Русала» в ответ на идею национализации заявили изданию, что компания надеется на «взвешенный и разумный подход со стороны властей ЕС».

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