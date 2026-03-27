Госдеп США призвал граждан в ОАЭ сделать запас еды, воды и лекарств 27.03.2026, 8:55

Фото: AP

На фоне возможной наземной операции против Ирана.

Государственный департамент США обнародовал рекомендацию гражданам в ОАЭ, соответствующим 3 уровню. Тех, кто запланировал поездку в страну, призывают пересмотреть это решение.

Граждан, которые решили остаться в Объединенных Арабских Эмиратах, призвали к готовности при необходимости спрятаться в безопасных местах. Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте посольства и консульства США в ОАЭ, а также на странице консульской службы Государственного департамента США.

Ведомство рекомендует следить за извещениями и новостями, и в случае ракетной атаки или угрозы беспилотников подготовиться, чтобы спуститься в безопасное место.

«Наша текущая рекомендация относительно поездок в ОАЭ соответствует 3-му уровню: пересмотреть решение о поездке. Если вы решите остаться в ОАЭ, вам следует быть готовыми укрыться на месте в безопасном месте в вашем доме или другом безопасном помещении, как только вы получите уведомление на мобильный телефон или иным образом узнаете о ракетном и/или атаке беспилотников, что продолжается», — говорится в сообщении.

Гражданам также советуют сделать запас еды, воды и медикаментов.

«Обеспечьте запас еды, воды, лекарств и других необходимых вещей», — призывают в Госдепе США.

Эти рекомендации появились на фоне сообщения Минобороны США о том, что в четверг, 26 марта, по ОАЭ из Ирана было выпущено не менее 15 баллистических ракет и 11 беспилотников, передает The New York Times. В результате атаки 2 человека погибли и еще 3 получили ранения.

В тот же день издание Axios сообщило, что Пентагон готовится осуществить «последний удар» по Ирану.

