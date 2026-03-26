США готовят «последний удар» по Ирану 39 26.03.2026, 16:17

19,922

На столе у Трампа несколько вариантов.

В Министерстве обороны США разрабатывают несколько сценариев так называемого «последнего удара» по Ирану. Они включают как масштабную бомбардировочную кампанию, так и возможное привлечение сухопутных войск, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, цель этих планов — либо заставить Тегеран пойти на уступки в переговорах, либо завершить конфликт демонстрацией силы.

Среди рассматриваемых вариантов:

захват или блокирование нефтяного острова Харг;

операция на острове Ларак, который контролирует Ормузский пролив;

взятие под контроль острова Абу-Муса, на который также претендуют Объединённые Арабские Эмираты;

блокирование судов, занимающихся экспортом иранской нефти.

Отдельно анализируются сценарии глубинных наземных операций для контроля ядерных материалов, а также массированные авиаудары по соответствующим объектам.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт предупредила Тегеран о возможных последствиях этих действий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com