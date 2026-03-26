США готовят «последний удар» по Ирану

США готовят «последний удар» по Ирану39
- 26.03.2026, 16:17
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На столе у Трампа несколько вариантов.
В Министерстве обороны США разрабатывают несколько сценариев так называемого «последнего удара» по Ирану. Они включают как масштабную бомбардировочную кампанию, так и возможное привлечение сухопутных войск, сообщает Axios со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, цель этих планов — либо заставить Тегеран пойти на уступки в переговорах, либо завершить конфликт демонстрацией силы.
Среди рассматриваемых вариантов:
захват или блокирование нефтяного острова Харг;
операция на острове Ларак, который контролирует Ормузский пролив;
взятие под контроль острова Абу-Муса, на который также претендуют Объединённые Арабские Эмираты;
блокирование судов, занимающихся экспортом иранской нефти.
Отдельно анализируются сценарии глубинных наземных операций для контроля ядерных материалов, а также массированные авиаудары по соответствующим объектам.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт предупредила Тегеран о возможных последствиях этих действий.