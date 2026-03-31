Трамп отложил удары по энергетике Ирана еще на 10 дней

До понедельника, 6 апреля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решил отложить удары по энергетике Ирана еще на десять дней. «По просьбе иранского правительства сообщаю, что я откладываю начало уничтожения энергетических объектов на 10 дней — до понедельника, 6 апреля», — написал глава Белого дома в своей соцсети TruthSocial. Он отметил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются и продвигаются «очень успешно», несмотря на «фейковые новости», утверждающие обратное.

В начале текущей недели Трамп отложил удары по иранской энергетике на пять дней — до 28 марта, потребовав от Тегерана разблокировать к этому времени Ормузский пролив, через который на мировой рынок поступает около 20% нефти и 30% сжиженного природного газа (СПГ). После этого американский президент говорил журналистам, что Иран преподнес «очень большой подарок», связанный с нефтью и газом, в частности, разрешил пройти через Ормузский пролив десяти танкерам. В свою очередь посредники в переговорах между Вашингтоном и Тегераном сообщили The Wall Street Journal (WSJ), что иранские власти не просили отсрочить американские удары и не представили окончательного ответа на мирный план США.

Документ из 15 пунктов, который Вашингтон передал Тегерану, включает в себя требование открыть Ормузский пролив для свободного судоходства, ограничение ракетной программы Ирана потребностями самообороны, прекращение финансирования прокси-сил Тегерана на Ближнем Востоке, демонтаж ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо, а также передачу МАГАТЭ около 450 килограммов обогащенного до 60% урана. При этом США готовы снять ядерные санкции, предоставить помощь в развитии гражданской ядерной энергетике на объекте в Бушере и отменить механизм автоматического восстановления санкций ООН в отношении Ирана. По данным израильского телеканала Channel 12, основные положения американского плана совпадают с условиями, которые Иран отверг в прошлом году.

Тегеран предъявил США встречные требования для начала переговоров о прекращении огня, говорили знакомые с ситуацией источники WSJ. По их словам, Тегеран потребовал снять все санкции против страны, гарантировать невозобновление боевых действий, разрешить Ирану сохранить ядерную программу без ограничений, а также взимать плату за прохождение судов через Ормузский пролив. Американские чиновники считают требования Ирана нереалистичными и отмечают, что они затруднят достижение соглашения с Тегераном.

