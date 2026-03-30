Спецназ США прибыл на Ближний Восток 30.03.2026, 8:55

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иллюстративное фото

Они присоединятся к тысячам морских пехотинцев и десантников.

Несколько сотен военнослужащих Сил специальных операций США прибыли на Ближний Восток, чтобы дать президенту Дональду Трампу и остальным военным дополнительные возможности в войне с Ираном, сообщает The New York Times.

Издание со ссылкой на двух неназванных американских чиновников указало, что прибывшие военные еще не получили конкретных задач. Они присоединятся к тысячам морских пехотинцев и десантников, которых отправили в регион раньше.

Издание указывает, что всего на Ближнем Востоке сейчас находится более 50 тысяч американских военнослужащих, в то время как Трамп решает свои следующие шаги в войне с Ираном.

По информации источников издания, одной из целью новоприбывших военных может стать захват иранского острова Харк, ключевого нефтяного терминала. Американские военные также могут искать способы защиты судоходства в Ормузском проливе.

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