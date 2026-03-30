Гражданская экономика России ускорила падение 2 30.03.2026, 18:16

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Оформляется устойчивый негативный тренд.

Гражданские отрасли российской промышленность в начале 2026 года ускорили падение, пишет в обзоре близкий к Кремлю аналитический центр ЦМАКП.

По его расчетам, без отраслей с доминированием ВПК промышленное производство уменьшилось за три зимних месяца на 2% и в феврале было всего на 1,1% больше среднемесячного уровня 2021 г. Последний раз промышленное производство без военных отраслей было меньше, чем сейчас, в марте 2023 г.

В подавляющем большинстве отраслей выпуск быстро падает, следует из данных Росстата. По итогам января-февраля из основных отраслей в плюсе к прошлому году только фармацевтическая (8,3%) и две из трех военных: производство компьютеров, электронных и оптических изделий (7,3%), прочих транспортных средств и оборудования (19,8%).

«В эпицентре спада — производства, завязанные на инвестиционный спрос», — констатирует ЦМАКП. Компании экономят и режут инвестпрограммы. «Охлаждение» экономики охватило прежде всего инвестиционную деятельность, отмечал ИНП РАН. Инвестиции начали тормозить в середине 2025 г. и по итогам года снизились на 2,3%, в этом году Минэкономразвития ожидает их дальнейшего сокращения.

ЦМАКП отмечает продолжение спада в производстве большинства основных видов конструкционных материалов — при том, что этот сегмент уже в серьезном кризисе: по различным группам товаров производство в феврале было на 10-25% ниже среднемесячного уровня 2024 г. Особенно быстро сокращается выпуск стройматериалов (на 1,4% в месяц в январе–феврале с устраненной сезонностью), прежде всего базовых — цемент, бетон, кирпич (на 1,7-2,8% в месяц).

Чуть медленнее снижался выпуск в черной металлургии (-1,1% в месяц с поправкой на календарь), продолжает ЦМАКП. Без поправки на календарный фактор металлургическое производство снизилось в январе–феврале на 11% к уровню прошлого года. «Металлургия открыто уходит в режим выживания, — пишет директор по стратегии „Финама“ Ярослав Кабаков. — Сокращение инвестпрограмм на четверть — как в случае „Северстали“ — это уже не оптимизация, а сигнал, что отрасль не видит точек роста. Падение промышленного производства и слабый внутренний спрос добивают сектор, а экспорт ограничен логистикой и ценовой волатильностью».

Продолжается «быстрое свертывание» производства машин и оборудования, констатирует ЦМАКП: -2,2% в феврале после -1,2% в январе и -3,5% в месяц в среднем за IV квартал (с поправкой на календарь). Здесь в феврале центр оценивает выпуск уже лишь в 75% от среднемесячного уровня 2024 г.

А вот наметившийся в конце прошлого — начале этого года восстановительный рост в автомобилестроении иссяк. В феврале выпуск сократился на 1,5% к январю, и отрасль, по выражению ЦМАКП, продолжила «околодонное существование». Выпуск в феврале составил 76,6% от среднего в 2024 г. Руководители крупнейших российских производителей легковых и грузовых автомобилей, «АвтоВАЗа» и «КамАЗа» не рассчитывают на восстановление рынка в этом году и корректируют производственные планы.

Возобновился спад деревообработке, продолжает ЦМАКП. Хотя основной спад в ней пришелся на 2022 г., в феврале выпуск снизился на 1,4% (с поправкой на сезонный и календарный факторы) и оценивается центром в 91% от среднемесячного уровня 2024 г. и в 80% — от уровня 2021 г.

Алексей Климюк из «Альфа-капитала» называет данные по промпроизводству за февраль плохими: их, в отличие от январских, уже нельзя списать на календарный фактор, и на то, что предприятия из-за роста НДС переносили активности на декабрь. «Похоже на то, что здесь оформляется устойчивый негативный тренд», — заключает Климюк.

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