Мерц: 80% проживающих в ФРГ сирийцев за три года должны вернуться в Сирию 30.03.2026, 18:48

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По его словам, большинство из них сами хотят вернуться в Сирию и «восстановить ее».

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в течение следующих трех лет около 80% из 1 млн проживающих в стране сирийских беженцев должны вернуться на родину. По его словам, большинство из них сами хотят вернуться в Сирию и «восстановить ее».

«Я также попросил президента аш-Шараа в приоритетном порядке принять обратно тех, кто больше не имеет действующего вида на жительство в Германии. У нас есть небольшая группа лиц - сирийцев, совершивших правонарушения, — которые создают нам проблемы, и их мы хотим депортировать в первую очередь»,— сказал Фридрих Мерц после встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

По его словам, ФРГ заинтересована в том, чтобы беженцы, которые хотят остаться в Германии и интегрированы в общество, остались. «Президент аш-Шараа как раз говорил о врачах и медицинском персонале, работающих в наших больницах. Эти люди вполне могут остаться в Германии. Однако многие из тех, кто находится здесь, нужны у себя дома»,— пояснил немецкий лидер.

По данным министерства внутренних дел, в Германии проживает около 900 тысяч сирийских граждан. Многие из них работают в больницах, домах престарелых, доставляют еду и товары. Согласно оценкам Института исследований рынка труда и профессий, в ФРГ около 300 тыс. трудоустроенных и почти 20 000 самозанятых сирийских беженцев.

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