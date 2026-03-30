Бессент: США восстановят контроль над Ормузским проливом

Бессент: США восстановят контроль над Ормузским проливом7
- 30.03.2026, 19:10
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Министр финансов США выразил надежду на восстановление судоходства через пролив, который сейчас блокирует Иран.
Министр финансов США Скотт Бессент выразил надежду на восстановление судоходства через Ормузский пролив, который сейчас блокирует Иран, сообщает Bloomberg.
Бессент подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа систематически принимает меры для преодоления проблемы дефицита мировых поставок нефти.
«Со временем США восстановят контроль над проливом, и там будет обеспечена свобода судоходства — то ли с помощью эскорта со стороны США, то ли с помощью многонационального эскорта», — сказал он.
По словам министра, мировой рынок нефти сталкивается с дефицитом около 10−12 миллионов баррелей в день, но США активно контролируют эту ситуацию.