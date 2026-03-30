закрыть
10 июля 2026, пятница, 5:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бессент: США восстановят контроль над Ормузским проливом

7
  • 30.03.2026, 19:10
  • 2,640
Бессент: США восстановят контроль над Ормузским проливом

Министр финансов США выразил надежду на восстановление судоходства через пролив, который сейчас блокирует Иран.

Министр финансов США Скотт Бессент выразил надежду на восстановление судоходства через Ормузский пролив, который сейчас блокирует Иран, сообщает Bloomberg.

Бессент подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа систематически принимает меры для преодоления проблемы дефицита мировых поставок нефти.

«Со временем США восстановят контроль над проливом, и там будет обеспечена свобода судоходства — то ли с помощью эскорта со стороны США, то ли с помощью многонационального эскорта», — сказал он.

По словам министра, мировой рынок нефти сталкивается с дефицитом около 10−12 миллионов баррелей в день, но США активно контролируют эту ситуацию.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый