В Ленобласти РФ более 20 предприятий ушли в простой или сократили рабочую неделю 30.03.2026, 20:15

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Из-за финансовых трудностей.

Десятки предприятий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сократили работу или остановились из-за финансовых трудностей, сообщает «Деловой Петербург». В Тихвине ушло в простой производство мебели на бывшей фабрике IKEA, ныне входящей в деревообрабатывающий холдинг «Лазилес». На предприятии объяснили решение задержками с оплатой проданной продукции, что привело к дефициту оборотных средств и невозможности закупить сырье. С 1 мая укороченный график начнет действовать на производстве карьерных экскаваторов «ИЗ–КАРТЭКС» в Колпино: на трехдневную рабочую неделю переведут 38% персонала. Главные причины — падение спроса и рост долгов заказчиков.

Всего на середину марта в Ленобласти прекратили производство восемь предприятий, еще 16 — урезали графики, сообщили в экономическом блоке регионального правительства. В Санкт-Петербурге в простое находятся более 1300 сотрудников в 53 организациях, еще свыше 2150 человек в 30 компаниях переведены на неполный рабочий день, согласно данным городского комитета по труду и занятости. Аналогичные процессы наблюдаются по всей России. В марте об оптимизационных мерах, включая увольнение персонала, объявили РЖД, Магнитогорский металлургический комбинат и Трубная металлургическая компания.

В 2025 году минимум десять российских компаний в горнодобывающем, транспортном секторах и машиностроении сокращали рабочую неделю или сотрудников, чтобы уменьшить затраты на фоне финансовых проблем. Среди них — крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-Ависма», главный в стране добытчик алмазов «Алроса», производитель цемента «Цемрос», «АвтоВАЗ», ГАЗ и «КамАЗ».

Эксперты связывают происходящее с общим спадом спроса в гражданских отраслях и сложной экономической ситуацией в России. Заводы, не связанные с оборонным сектором, сталкиваются с недофинансированием и вынуждены сворачивать проекты и программы модернизации, отмечает профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Елена Ткаченко. По ее мнению, ситуация продолжит усугубляться, «если не будут приняты радикальные меры, связанные с изменением экономической политики».

Вице-президент НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Александр Ходачек подтверждает, что положение предприятий продолжает ухудшаться, хотя причины могут быть разными. «У одних нет импортных комплектующих, которые где-то застряли, или на таможне, или в третьих странах, и без этого выпуск конечной продукции невозможен. В других случаях это связано с технологическим циклом производства. Это характерно для… хлебопекарной промышленности, для предприятий по производству строительных материалов, металлургии», — поясняет эксперт.

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