закрыть
10 июля 2026, пятница, 5:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Ленобласти РФ более 20 предприятий ушли в простой или сократили рабочую неделю

  • 30.03.2026, 20:15
  • 2,446
В Ленобласти РФ более 20 предприятий ушли в простой или сократили рабочую неделю

Из-за финансовых трудностей.

Десятки предприятий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сократили работу или остановились из-за финансовых трудностей, сообщает «Деловой Петербург». В Тихвине ушло в простой производство мебели на бывшей фабрике IKEA, ныне входящей в деревообрабатывающий холдинг «Лазилес». На предприятии объяснили решение задержками с оплатой проданной продукции, что привело к дефициту оборотных средств и невозможности закупить сырье. С 1 мая укороченный график начнет действовать на производстве карьерных экскаваторов «ИЗ–КАРТЭКС» в Колпино: на трехдневную рабочую неделю переведут 38% персонала. Главные причины — падение спроса и рост долгов заказчиков.

Всего на середину марта в Ленобласти прекратили производство восемь предприятий, еще 16 — урезали графики, сообщили в экономическом блоке регионального правительства. В Санкт-Петербурге в простое находятся более 1300 сотрудников в 53 организациях, еще свыше 2150 человек в 30 компаниях переведены на неполный рабочий день, согласно данным городского комитета по труду и занятости. Аналогичные процессы наблюдаются по всей России. В марте об оптимизационных мерах, включая увольнение персонала, объявили РЖД, Магнитогорский металлургический комбинат и Трубная металлургическая компания.

В 2025 году минимум десять российских компаний в горнодобывающем, транспортном секторах и машиностроении сокращали рабочую неделю или сотрудников, чтобы уменьшить затраты на фоне финансовых проблем. Среди них — крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-Ависма», главный в стране добытчик алмазов «Алроса», производитель цемента «Цемрос», «АвтоВАЗ», ГАЗ и «КамАЗ».

Эксперты связывают происходящее с общим спадом спроса в гражданских отраслях и сложной экономической ситуацией в России. Заводы, не связанные с оборонным сектором, сталкиваются с недофинансированием и вынуждены сворачивать проекты и программы модернизации, отмечает профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Елена Ткаченко. По ее мнению, ситуация продолжит усугубляться, «если не будут приняты радикальные меры, связанные с изменением экономической политики».

Вице-президент НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Александр Ходачек подтверждает, что положение предприятий продолжает ухудшаться, хотя причины могут быть разными. «У одних нет импортных комплектующих, которые где-то застряли, или на таможне, или в третьих странах, и без этого выпуск конечной продукции невозможен. В других случаях это связано с технологическим циклом производства. Это характерно для… хлебопекарной промышленности, для предприятий по производству строительных материалов, металлургии», — поясняет эксперт.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый