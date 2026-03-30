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Россиянам предсказали волну массовых увольнений

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  • 30.03.2026, 23:46
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Россиянам предсказали волну массовых увольнений

Платить зарплаты нечем.

В России на фоне ухудшения ситуации в экономике, падения спроса и роста налогов грядет волна сокращений, прогнозирует управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов. «Бизнес заранее готовится к падению показателей и пытается снизить нагрузку на фонд оплаты труда… Если у бизнеса нет оборота, платить зарплату в прежнем объеме просто нечем», — заявил Быханов, пояснив, что летом деловая активность обычно снижается и предприниматели считают это «голодными временами».

По словам Быханова, новая волна сокращений, которая обсуждается среди российского бизнеса, позволит «сохранить устойчивость и пережить период турбулентности». «Компании выбирают самые жесткие, но быстрые инструменты, такие как сокращение рабочих недель, оптимизацию штата и пересмотр системы оплаты труда», — сказал он. Сильнее всего сейчас страдают российские предприятия малого предпринимательства, почти половина из которых, согласно опросам, в 2025 году столкнулась с обвалом прибыли, передает The Moscow Times.

«Малый бизнес сейчас массово сдает кассовые аппараты. Для многих это сигнал того, что они временно останавливают работу или серьезно сокращают масштаб деятельности», — отметил эксперт. В Корпорации МСП ранее сообщали, что число субъектов МСП только в торговле за 2025 год сократилось на 11,5 тыс. В 2026-м на фоне роста налоговой нагрузки могут закрыться еще 250-300 тысяч микропредприятий, заявлял предприниматель и член генсовета «Деловой России» Олег Николаев.

Крупный бизнес также готовится к массовым увольнениям. Так, РЖД на фоне миллиардных убытков и падения грузоперевозок уволят 15% сотрудников центрального аппарата, включая руководителей филиалов (всего около 6 тыс. человек), сообщал глава госкомпании Олег Белозеров.

По словам Быханова, в ряде сегментов сейчас также обсуждается перевод предприятий машиностроения с 1 апреля на трехдневку в качестве «антикризисного инструмента», причем это может затронуть и другие сектора экономики.

Ранее стало известно, что один из лидеров сталелитейной отрасли Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) снизил загрузку мощностей до 60%, практически полностью остановил инвестиции и ремонт оборудования, а также, как и РЖД, собирается уволить 10% управленческого персонала. Гендиректор компании Павел Шиляев в обращении к работникам заявил, что это связано с падением спроса ключевых отраслей-потребителей из-за санкций и «внешнеполитических событий».

«У многих предпринимателей возникает ощущение дежавю. Когда только формировалась экономика новой России, мы тоже видели сокращенные рабочие недели и зарплаты в конвертах. Часть компаний начинает рассматривать неформальные выплаты как временную меру, поскольку в условиях падения выручки становится все сложнее поддерживать прежний уровень фонда оплаты труда», — прокомментировал Быханов.

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