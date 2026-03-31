Новый этап строительства военного полигона начинается в Гомельской области 3 31.03.2026, 11:15

Что об этом известно.

ОАО «Гомельский домостроительный комбинат» объявил крупный тендер: на сумму почти 65 млн 830 тыс. рублей (свыше 22,3 млн долларов). Формулировка закупки звучит так: выбор субподрядной организации на выполнение работ по строительству объекта «Строительство объекта в Гомельской области. Инженерно-транспортная инфраструктура», пишет «Флагшток».

Что за загадочный объект — не уточняется. Более того, к тендеру не прикреплена никакая документация.

Но, как ранее выяснили СМИ, именно Гомельский ДСК занимается строительством военного полигона в Речицком районе и именует его в закупках именно как «объект», создавая секретность вокруг возведения полигона.

Очертания полигона уже видны на местности.

Сроком поставки услуг указан период c 07.04.2026 по 15.04.2027. Это значит, что на протяжении года субподрядчик должен возвести инженерно-транспортную инфраструктуру: дороги, электро- и водоснабжение, а также другие коммуникации.

Как уже рассказывалось, Государственной инвестиционной программой в 2026 году на строительство полигона выделено лишь 15 млн руб., а в 2027 и 2028 годах должно быть выделено 150 млн и 245,7 млн соответственно.

Полигон появится в районе станции «Якимовка» в Речицком районе — сейчас готовится площадка под его строительство, завершаются работы по вырубке и корчевке деревьев. Как видно на спутниковых снимках, в конце марта велось продолжение работ по рубке просек. От станции к полигону заметно удаление деревьев на несколько десятков метров от дороги.

