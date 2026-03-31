AP: Союзники США в Персидском заливе просят Трампа не останавливать войну против Ирана 31.03.2026, 11:41

фото: ВМС США

Союзники США в Персидском заливе, в частности Саудовская Аравия и ОАЭ, призывают американского президента Дональда Трампа продолжить войну против Ирана, считая, что Тегеран еще не достаточно ослаблен.

Об этом во вторник, 31 марта, пишет Associated Press.

В частности они считают, что месячная кампания авиаударов под руководством США не ослабила Тегеран достаточно, сообщают американские, региональные и израильские чиновники.

В AP подчеркнули, что в начале войны страны региона сетовали, что их не предупредили о нападении США и Израиля и не учли их предупреждения о катастрофических последствиях для всего региона. Теперь некоторые из них пытаются убедить Белый дом, что это исторический шанс окончательно ослабить иранский режим.

Представители Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Бахрейна в частных разговорах заявляли, что не хотят завершения операции, пока в Иране не произойдут существенные изменения в руководстве или пока страна не изменит свое поведение.

Издание напомнило, что страны Персидского залива предоставляют США базы и силы для ударов по Ирану, но не участвуют в наступательных операциях. При этом поддержка войны среди них различается: Саудовская Аравия и ОАЭ больше всего настаивают на усилении военного давления, отметили там.

По данным AP, особенно жесткой является позиция ОАЭ, которая настаивает на наземном вторжении, а также Кувейта и Бахрейна. В то же время Оман и Катар отдают предпочтение дипломатическому решению конфликта.

Саудовская Аравия считает, что прекращение войны сейчас не гарантирует безопасности арабским соседям Ирана, а окончательное урегулирование должно включать нейтрализацию ядерной программы, уничтожение баллистических ракет, прекращение поддержки союзных вооруженных группировок и контроль над Ормузским проливом.

По данным источника издания, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман уведомил Белый дом о том, что дальнейшее ослабление Ирана отвечает долгосрочным интересам региона. В то же время саудовские чиновники подчеркивают необходимость защиты граждан и критической инфраструктуры пока продолжается конфликт.

