На химзаводе в Татарстане после взрывов начался мощный пожар 4 31.03.2026, 14:35

Что произошло за 1200 км от линии фронта в Украине?

Днем 31 марта в Нижнекамске в Татарстане прогремел мощный взрыв и над городом поднялся столб дыма, сообщили в соцсетях. Возможно возгорание в районе местной промышленной зоны и нефтеперерабатывающего завода.

Первые сообщения об инциденте в Нижнекамске появились в сети около 13:30 по Киеву, говорится в заметке канала Exilenova. Впоследствии уточнили, что инцидент произошел на предприятии «Нижнекамскнефтехим». На территории химзавода начался мощный пожар. При этом отмечается, что в городе, расположенном на 1200 км от Украины, в момент взрыва тревогу не объявили.

В канале написали, что сигнал воздушной тревоги в Нижнекамске все же прозвучал, но это произошло в 13:54, в то время как первые взрывы услышали в 13:39. Есть вероятность атаки дронов: Минобороны РФ событие не комментировало. Губернатор Татарстана Рустам Миннихов также не комментировал инцидент. Тем временем мэр Нижнекамска Радмир Беляев подтвердил, что взрыв произошел на территории завода «Нижнекамскнефтехима». По словам чиновника, на место взрыва прибыли пожарные, часть работников эвакуировали. Также он уточнил, что проводятся замеры качества воздуха на уровень загрязнения: пока проблем нет. Данных о пострадавших мэр не публиковал.

«Нижнекамскнефтехим» — предприятие в Татарстане, которое занимается производством каучука и также полистирола, полипропилена, окиси этилена и тому подобное. Как рассказали росСМИ, завод является крупнейшим в РФ производителем галобутилкаучука, который используется для производства прочных грузовых шин. Предприятие «Ниижнекамскнефтехим» уже горело во время пожара неизвестного происхождения в ноябре 2025 года. Кроме того, аналитики канала Drone Bomber упоминали об этом российском химзаводе в контексте дальнобойных ударов по стратегическим объектам в РФ.

