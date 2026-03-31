СБУ выдвинула против Баскова новые обвинения 31.03.2026, 23:26

В чем подозревают певца-путиниста.

Офис генерального прокурора Украины сообщил о новом заочном подозрении народному артисту России Николаю Баскову, которое включает финансирование действий, направленных на изменение границ Украины. Сообщение опубликовано на сайте надзорного ведомства.

Обвинения выдвинула Служба безопасности Украины (СБУ).

Среди других пунктов — публичные призывы к агрессивным военным действиям и «распространении пропаганды в поддержку России».

В Генпрокуратуре заявили, что после 2022 года Басков усилил участие в пропагандистской деятельности, распространяя соответствующие заявления в СМИ, соцсетях, на концертах и в интервью. Он заявлял о готовности финансово поддерживать российских военных и передавал им средства.

Ранее в июле 2025 года в базе СБУ появились данные, что Басков с 2022 года находится в розыске. Его обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

