Задержан бывший первый замминистра обороны России Руслан Цаликов

Задержан бывший первый замминистра обороны России Руслан Цаликов16
- 5.03.2026, 16:18
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Он обвиняется в создании преступного сообщества.
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова, сообщил Следственный комитет России.
Как рассказали в ведомстве, речь идет о создании фигурантом преступного сообщества, участниками которого «в 2017—2024 годах совершены хищения бюджетных средств, а также легализация похищенного и взяточничество».
Цаликов занимал пост замминистра обороны с 2012 по 2024 год, до этого он работал на руководящих постах в МЧС и правительстве Московской области и два дня исполнял обязанности губернатора. После увольнения Сергея Шойгу с поста министра обороны он стал депутатом Верховного Хурала Республики Тыва от «Единой России».
Следствие требует избрать в отношении Цаликова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Соответствующее ходатайство рассмотрит Басманный районный суд Москвы, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах.