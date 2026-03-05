Франция отправила в ОАЭ шесть дополнительных истребителей Rafale 5.03.2026, 21:41

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Париж готов помочь партнерам на Ближнем Востоке, пострадавшим из‑за ударов Ирана.

Франция направила в ОАЭ еще шесть истребителей Rafale в дополнение к тем, что уже размещены в стране, сообщила министр труда, здравоохранения, солидарности и по делам семьи Катрин Вотрен в эфире RTL.

«Мы направили еще шесть Rafale — в дополнение к тем, что уже находятся в Эмиратах, — в рамках нашего соглашения», — сказала она.

По словам французских властей, меры предпринимаются в рамках действующих оборонных договоренностей Франции со странами региона, включая ОАЭ, Катар и Кувейт. Париж при этом подчеркивает, что речь не идет об отправке сухопутных войск.

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