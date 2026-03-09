Зеленский подписал закон о гарантиях для молодежи

Зеленский подписал закон о гарантиях для молодежи4
- 9.03.2026, 19:38
- 2,408
Он устанавливает отсрочку на год от мобилизации тем, кто подписал «Контракт 18-24» и прослужил 12 месяцев.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который фиксирует годовую отсрочку от мобилизации тем, кто подписал Контракт 18−25 и прослужил 12 месяцев.
Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады в понедельник, 9 марта.
«4782-IX устанавливает 12-месячную отсрочку от мобилизации для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения заключили контракт сроком на один год и были уволены с военной службы по его окончанию», — говорится в сообщении.
Таких граждан в указанный период могут призвать на военную службу с их согласия.
27 июня 2025 года правительство одобрило законопроект, предусматривающий годовую отсрочку от мобилизации для добровольцев, прошедших службу по программе Контракт 18−24.