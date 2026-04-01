Пентагон перевел американские ракетные заводы на военное положение

Пентагон перевел американские ракетные заводы на военное положение2
- 1.04.2026, 17:42
- 3,984
Особое внимание уделяется системе ПРО THAAD.
США резко наращивают производство ракетного вооружения на фоне войны с Ираном и роста глобальной напряженности. Пентагон заключил рамочные соглашения с крупнейшими оборонными компаниями — BAE Systems, Lockheed Martin и Honeywell — для перевода отрасли на «военное положение», пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).
Как отмечают западные СМИ, интенсивные боевые действия показали, насколько быстро даже крупнейшая армия мира расходует высокоточные боеприпасы. В Вашингтоне опасаются, что существующих производственных мощностей мирного времени недостаточно.
Особое внимание уделяется системе ПРО THAAD. Производство ее компонентов планируется увеличить в несколько раз: выпуск перехватчиков может вырасти с 96 до 400 единиц в год. Это связано с активным применением системы — только за 12 дней боев с Ираном было израсходовано до 150 ракет-перехватчиков.
Параллельно растет выпуск других ключевых вооружений. Производство крылатых ракет Tomahawk планируется довести до 1000 в год, ракет SM-6 — более 500 ежегодно. Компания Lockheed Martin также увеличивает выпуск ракет Patriot PAC-3 — с 600 до 2000 в год в рамках долгосрочного контракта.
США наращивают производство не только для собственных нужд, но и для союзников. Поставки Украине, странам Европы и партнерам в Азии уже серьезно истощили запасы.
Эксперты отмечают, что речь идет не просто о восполнении арсеналов, а о подготовке к потенциальным крупным конфликтам, включая возможное противостояние с Китаем.
На этом фоне президент США Дональд Трамп усилил давление на союзников, заявив, что США не обязаны защищать страны, которые не поддерживают Вашингтон в текущих военных операциях.