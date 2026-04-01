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Рубио: Война с Ираном уже на «финишной прямой»

  • 1.04.2026, 11:36
  • 2,390
Рубио: Война с Ираном уже на «финишной прямой»
Марко Рубио

Но не завершится за один или два дня.

Соединенные Штаты «видят финишную прямую» в завершении боевых действий на Ближнем Востоке, хотя это произойдет не сегодня, и не завтра.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Sky News.

«Вашингтон видит финишную прямую в войне с Ираном. Это не сегодня, это не завтра, но это (завершение боевых действий - ред.) наступит», - отметил Рубио.

Он также сообщил, что между Ираном и США происходит обмен сообщениями, и что существует потенциал для «прямой встречи в определенный момент» между двумя сторонами.

По его словам, Вашингтону также придется пересмотреть свои отношения с НАТО после войны с Ираном.

«В конце концов, это решение должен принять президент (Дональд Трамп - ред.). Но я думаю, что нам придется пересмотреть, НАТО, которое хорошо служило в течение некоторого времени, все еще служит этой цели, или он теперь стал улицей с односторонним движением», - добавил Рубио.

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