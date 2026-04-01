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Пашинян на встрече с Путиным объяснил бесполезность членства в ОДКБ

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  • 1.04.2026, 20:50
  • 18,162
Пашинян на встрече с Путиным объяснил бесполезность членства в ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности не выполняет свои обязательства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с диктатором РФ Владимиром Путиным в Москве заявил, что Ереван не участвует в работе ОДКБ, поскольку не может объяснить гражданам, почему организация не вмешалась в ситуацию в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, механизмы ОДКБ должны были сработать в 2022 г., но этого не произошло.

«У нас в 2022 г. была конкретная ситуация, и механизмы ОДКБ должны были заработать, но они не заработали. Это привело к той ситуации, которая у нас есть. Мы не участвуем в ОДКБ, мы не в состоянии объяснить гражданам, почему они не среагировали вопреки обязательствам», – сказал Пашинян.

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