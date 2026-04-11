Лавров отреагировал на утечку его разговора с Сийярто 3 11.04.2026, 14:38

6,776

Сергей Лавров

Их подлинность глава МИД РФ отвергать не стал.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал появившиеся в СМИ утечки его телефонных разговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, пишет «Европейская правда».

Поводом стал комментарий пресс-секретаря Европейская комиссия Паулы Пиньо, которая допустила, что контакты между Москвой и Будапештом могут свидетельствовать о координации действий, способной повлиять на безопасность и интересы ЕС.

Отвечая на это, Лавров заявил, что «подслушивать грешно», добавив, что если полученная таким образом информация выставляет в невыгодном свете самих слушателей, им лучше не делать её публичной.

По словам российского министра, в разговорах с Сийярто в основном обсуждалась защита прав венгерского меньшинства в Украина.

Ранее медиапроект Vsquare опубликовал детали переговоров, из которых следует, что венгерские вето против Украины в ЕС координировались с Россией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com