Лавров отреагировал на утечку его разговора с Сийярто

Лавров отреагировал на утечку его разговора с Сийярто3
- 11.04.2026, 14:38
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Их подлинность глава МИД РФ отвергать не стал.
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал появившиеся в СМИ утечки его телефонных разговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, пишет «Европейская правда».
Поводом стал комментарий пресс-секретаря Европейская комиссия Паулы Пиньо, которая допустила, что контакты между Москвой и Будапештом могут свидетельствовать о координации действий, способной повлиять на безопасность и интересы ЕС.
Отвечая на это, Лавров заявил, что «подслушивать грешно», добавив, что если полученная таким образом информация выставляет в невыгодном свете самих слушателей, им лучше не делать её публичной.
По словам российского министра, в разговорах с Сийярто в основном обсуждалась защита прав венгерского меньшинства в Украина.
Ранее медиапроект Vsquare опубликовал детали переговоров, из которых следует, что венгерские вето против Украины в ЕС координировались с Россией.