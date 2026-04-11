Переговоры США и Ирана начались в столице Пакистана 2 11.04.2026, 17:34

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Делегации обеих стран уже встретились с премьером Пакистана.

В столице Пакистана Исламабаде в субботу, 11 апреля, начались переговоры между США и Ираном, запланированные после достигнутого в ночь на 8 апреля перемирия. Об этом сообщают корреспондент американской медиакомпании NewsNation в Белом доме Келли Мейер, которая ссылается на слова президента США Дональда Трампа, а также иранское госагентство Fars.

- Президент Трамп сообщил мне, что переговоры с Ираном начались. Если они пройдут неудачно, президент Трамп сказал: «Мы проведем перезагрузку. Мы готовы к переговорам», - написала Мейер на своей странице в соцсети X. С американской стороны старт переговоров со ссылкой на двух чиновников подтвердила также репортер телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс. О начале общения между сторонами написал и репортер портала Axios Барак Равид.

Агентство Fars в своем Telegram-канале также сообщило о начале переговоров. Отмечается, что «через пакистанского посредника, а также в переговорной комнате» иранская делегация «активно продвигает вопрос» о полном прекращении огня со стороны Израиля на юге Ливана.

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