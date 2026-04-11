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В Украине на одном из направлений россиян хватило на два часа «перемирия»

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  • 11.04.2026, 21:49
  • 8,430
В Украине на одном из направлений россиян хватило на два часа «перемирия»

В частности, противник ведет артиллерийский обстрел.

Российские оккупационные войска не соблюдают пасхальное перемирие, которое в одностороннем порядке объявил правитель РФ Путин.

Об этом рассказал в эфире телеканала «Мы – Украина» заместитель командира мотопехотного батальона «Сталеві вершники» 66 ОМБр Виталий с позывным Гума. Нарушения фиксируются на Лиманском направлении.

Военный подчеркнул, что враг ведет обстрелы из артиллерии и атакует FPV-дронами.

- Так же, как и в прошлом году, россиянам хватило всего двух часов для так называемого перемирия. А дальше, как вы помните, у нас начались уже и штурмовые действия. Ничего не изменилось, – добавил заместитель командира.

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