В Украине на одном из направлений россиян хватило на два часа «перемирия»7
- 11.04.2026, 21:49
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В частности, противник ведет артиллерийский обстрел.
Российские оккупационные войска не соблюдают пасхальное перемирие, которое в одностороннем порядке объявил правитель РФ Путин.
Об этом рассказал в эфире телеканала «Мы – Украина» заместитель командира мотопехотного батальона «Сталеві вершники» 66 ОМБр Виталий с позывным Гума. Нарушения фиксируются на Лиманском направлении.
Военный подчеркнул, что враг ведет обстрелы из артиллерии и атакует FPV-дронами.
- Так же, как и в прошлом году, россиянам хватило всего двух часов для так называемого перемирия. А дальше, как вы помните, у нас начались уже и штурмовые действия. Ничего не изменилось, – добавил заместитель командира.